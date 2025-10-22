Goldrausch:
Das Comeback – diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Anzeige
Überraschender Umsatzsprung sorgt für neue Jahresziele bei Adidas

Adidas mit Gewinnsprung und Prognoseplus, doch die Aktie fällt 22.10.2025, 15:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Überraschender Umsatzsprung sorgt für neue Jahresziele bei Adidas: Adidas mit Gewinnsprung und Prognoseplus, doch die Aktie fällt
© Symbolbild von Adidas
Der Sportartikelkonzern adidas hat ein starkes drittes Quartal vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Trotzdem verliert die Aktie an Wert und wirft Fragen zur Marktbewertung auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
PUMA 21,81 EUR -0,18 % L&S Exchange
adidas 191,55 EUR -2,27 % TTMzero RT
Nike (B) 59,12 EUR +0,34 % Quotrix Düsseldorf

Rekordumsatz und starke Margen treiben Jahresprognose nach oben

Im dritten Quartal erzielte Adidas einen währungsbereinigten Umsatz von rund 6,63 Milliarden Euro, ein Anstieg um etwa 8. Der operative Gewinn stieg von 598 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 736 Millionen Euro. Angesichts dieser Dynamik erwartet das Unternehmen für das laufende Jahr nun einen operativen Gewinn von rund 2 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Konzern 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Auch das Umsatzwachstum soll bei etwa 9 liegen, bereinigt um Währungseffekte.

Trotz starker Zahlen zeigt der Aktienkurs nach unten

Die Börse reagierte mit einem Rückgang des Aktienkurses. Hintergrund könnten zu hohe Erwartungen oder negative Begleitaspekte sein. Zwar wurden operative Ziele übertroffen, doch die nominalen Umsätze blieben wegen negativer Währungseinflüsse hinter den Prognosen zurück. Zudem bleiben wirtschaftliche Risiken bestehen. Unsicherheiten wie ein nachlassender Konsum, geopolitische Spannungen oder mögliche Handelshürden etwa in den Vereinigten Staaten erschweren eine verlässliche Bewertung.

Branchenvergleich und Marktposition unter der Lupe

Im internationalen Wettbewerb steht adidas im direkten Vergleich mit Nike oder Puma. Während Nike auf Jahressicht zulegen konnte, hinkt die Adidas Aktie hinterher. Die aktuelle Prognoseanhebung untermauert zwar die operative Stärke, doch bleibt die Aktie hinter den Kursentwicklungen anderer Branchenvertreter zurück. Anleger bewerten das Marktumfeld weiterhin vorsichtig, auch wegen schwankender Wechselkurse und veränderter Kaufgewohnheiten.

Bleibt adidas auf Kurs oder folgt die Korrektur?

Die spannende Frage für den weiteren Jahresverlauf bleibt, ob adidas seine ambitionierten Ziele tatsächlich erreicht. Mit Großereignissen wie der Fußball Europameisterschaft und den Olympischen Spielen 2026 in Sichtweite steigen die Erwartungen – und der Druck.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GV3A5P
Ask: 0,44
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GV3A5P. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Das Warten geht weiter: DHL Group scheitert am Widerstand

13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spektakuläre Preiseinbrüche bei Gold und Silber: Barrick, Newmont…

13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix nach Zahlen: Aktie unter Druck. Wie könnte es nun …

12:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chipkrise rückt zurück ins Rampenlicht der Märkte: Mercedes-Benz …

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung vor dem Quartalsreport bei Tesla, Nervosität trifft auf…

11:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix vor dem Sprung – neue Wege für Wachstum und …

Gestern 20:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Biotech-Wende: Nach 4 Jahren Crash: Illumina-Aktie vor massivem …

Gestern 19:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Edelmetall-Korrektur: Gold und Silber stürzen ab: Ende der Rekord-…

Gestern 18:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer