Umsatz überrascht nach Preissprüngen – Lindt und Sprüngli-Aktie fällt trotzdem: Absatzrückgang dämpft Euphorie trotz starkem Wachstum

Umsatz überrascht nach Preissprüngen – Lindt und Sprüngli-Aktie fällt trotzdem

© Symbolbild von Lindt
Lindt und Sprüngli hat im Geschäftsjahr 2025 ein überraschend starkes organisches Wachstum erzielt, dennoch steht die Aktie unter Druck. Trotz gestiegener Umsätze verunsichert der Rückgang bei den Absatzmengen Anleger und sorgt für Kursverluste.
Der Schweizer Premium-Schokoladenhersteller steigerte den Umsatz auf rund 5,92 Milliarden Schweizer Franken. Das entspricht einem organischen Wachstum von über zehn Prozent. Getrieben wurde der Anstieg vor allem durch Preiserhöhungen, mit denen Lindt und Sprüngli auf gestiegene Rohstoffkosten reagierte. Gleichzeitig wurden jedoch weniger Schokoladenprodukte verkauft als im Vorjahr. Der rückläufige Absatz wirft Fragen zur künftigen Nachfrageentwicklung auf.

Markt reagiert sensibel auf Mengenentwicklung

Während das Umsatzwachstum positiv überrascht, sorgt der Volumenrückgang für Zurückhaltung an den Märkten. Analysten sehen in den schwächeren Mengen ein potenzielles Risiko für die Margenentwicklung. In einem Umfeld mit hoher Inflation und wachsendem Preisdruck bleibt die Balance zwischen Preissetzungsmacht und Nachfrage entscheidend.

Das Unternehmen verweist auf seine starke Positionierung im Premiumsegment und betont die Kundentreue auch in einem herausfordernden Marktumfeld. Investitionen in neue Produkte und geografische Expansion sollen die Wachstumsdynamik stützen.

Wie nachhaltig ist das Modell der Preispower

Die Aktie gerät trotz starker Top-Line-Daten unter Druck, weil Investoren das Geschäftsmodell im aktuellen Konsumumfeld differenziert bewerten. Die Fähigkeit, Preissteigerungen durchzusetzen, wird anerkannt, doch der Rückgang beim Absatz sorgt für Unsicherheit. Offen bleibt, ob Lindt und Sprüngli die Marge langfristig stabil halten kann. Gelingt es dem Unternehmen, sich trotz Kaufzurückhaltung und hohen Kosten als Marktführer zu behaupten, oder droht ein schleichender Nachfrageverlust im Premiumsegment?

Bn-Redaktion/jh
