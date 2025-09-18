Massives Explorationspotenzial:
Verve verstärkt Werbetech mit KI und Handelsreichweite

18.09.2025, 13:20 Uhr

Verve verstärkt Werbetech mit KI und Handelsreichweite: Verve Aktie steigt, Übernahmen von Captify und Acardo als Wachstumsschub
© Bild von panumas nikhomkhai auf Pexels
Die Verve Group baut mit zwei Zukäufen ihr Portfolio deutlich aus. Die Übernahme der KI gestützten Suchplattform Captify und des deutschen Aktivierers Acardo sollen Umsätze und Marktposition stärken. Anleger honorieren die Akquisitionen mit Kursanstiegen.
Zukauf in London bringt Datenpower

Verve übernimmt Captify Technologies aus London zum Preis von etwa 26 Millionen Euro, zahlbar in zwei Tranchen in bar. Captify liefert laut Prognosen für das Jahr 2025 einen normalisierten Umsatz von rund 41 Millionen Euro und ein EBITDA von etwa 5 Millionen Euro. Dabei sind erhebliche Synergieeffekte bereits berücksichtigt. Die Plattform verarbeitet täglich bis zu einer Milliarde Suchanfragen von Verbrauchern und bietet damit wertvolle Daten für präzise Zielgruppenansprache im digitalen Marketing. Die Aktie reagierte prompt auf die Meldung und stieg im Tagesverlauf um fast 5 Prozent.

Stärkung im deutschen Handelsumfeld

Zeitgleich wurde die deutsche Acardo Group für 25 Millionen Euro übernommen. Acardo ist auf Kundenaktivierung im Einzelhandel spezialisiert und erreicht über ein Netzwerk von Partnern mehr als 85 Prozent der Haushalte in Deutschland. Für 2025 rechnet Verve mit einem Umsatzbeitrag von rund 15 Millionen Euro sowie einem EBITDA von etwa 6 Millionen Euro. Die Integration soll die physische Reichweite mit digitalen Werbelösungen verknüpfen, was das kanalübergreifende Angebot der Gruppe deutlich ausweitet.

Strategischer Kontext für Anleger

Mit diesen beiden Akquisitionen verfolgt Verve eine klare Strategie zur Erweiterung des Geschäftsmodells. Captify stärkt das datengetriebene Werbegeschäft, Acardo den Zugang zum Point of Sale. Die Kombination von digitaler Analyse und physischer Konsumenteninteraktion könnte sich als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen. Analysten bewerten die Kaufpreise als moderat, das EBITDA Vielfache bei Captify liegt vor Synergien bei etwa 7 und danach bei rund 5.

Integration als Prüfstein

Trotz der positiven Marktreaktion bleibt abzuwarten, ob die angekündigten Synergien realisiert werden. Herausforderungen bestehen unter anderem in der technologischen Integration und der Vereinheitlichung von Plattformstrukturen. Auch die operative Umsetzung in verschiedenen Währungsräumen dürfte anspruchsvoll werden. Kann Verve mit Captify und Acardo das Geschäft skalieren und sich damit langfristig in der internationalen Werbetechnologiebranche etablieren?

Bn-Redaktion/jh
