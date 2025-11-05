Asiens Krypto-Boom startet:
Diese Aktie zündet den Turbo für die heißeste Krypto-Story 2025/26!
Anzeige
Vestas überrascht

Gewinne schießen durch die Decke! 05.11.2025, 15:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Windkraftanlage
© Symbolbild von Zac Wolff auf Unsplash
Vestas hat im dritten Quartal mit einem operativen Gewinnsprung und deutlich gesunkenen Produktionskosten die Erwartungen klar übertroffen. Trotz der starken Zahlen und eines Kurssprungs von über 8 Prozent senkte der Windkraftkonzern jedoch seine Jahresprognose – vor allem wegen Unsicherheiten im Offshore-Bereich und schwächerem Servicegeschäft. Ein neues Aktienrückkaufprogramm soll das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreichen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems 6,60 EUR +14,29 % Baader Bank

Produktionskosten sinken, Gewinn explodiert

Vestas hat im dritten Quartal beeindruckend geliefert: Der dänische Windturbinenhersteller meldete einen bereinigten operativen Gewinn (EBIT) von 416 Millionen Euro, was einem Anstieg von 77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Die Analystenerwartungen wurden damit deutlich übertroffen. Besonders ins Auge fällt der stark verbesserte Nettogewinn, der sich mit 302 Millionen Euro im Vergleich zu 127 Millionen Euro im Vorjahr mehr als verdoppelte. Hauptgrund für den Gewinnsprung: deutlich gesunkene Produktionskosten, die sich nun spürbar positiv in der Bilanz niederschlagen.

Diese starke Performance ließ die Aktie am Mittwoch deutlich steigen. Der Kurs zog an der Börse um 8,65 Prozent an und erreichte ein Niveau von 142,00 Dänischen Kronen.

Onshore-Geschäft treibt Auftragseingang

Die Auftragseingänge zeigten ebenfalls ein solides Wachstum: Mit 4,6 Gigawatt lagen die Bestellungen im dritten Quartal 4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Besonders der Onshore-Bereich treibt das Geschäft – mehr als 60 Prozent der Neuaufträge entfielen auf Windkraftanlagen an Land. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, was auf eine robuste Nachfrage und stabile Projektabwicklung hindeutet.

Diese Entwicklung scheint auch CEO Henrik Andersen überzeugt zu haben: Er kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 150 Millionen Euro an. Der Rückkauf soll zwischen dem 6. November und dem 17. Dezember erfolgen – ein klares Zeichen für das Vertrauen des Managements in die finanzielle Stabilität des Konzerns.

Prognose eingedampft – trotz starker Zahlen

Doch nicht alle Signale sind positiv. Trotz des starken Quartals hat Vestas seine Prognose für das Gesamtjahr eingeengt. Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 18,5 und 19,5 Milliarden Euro – die bisherige obere Zielmarke von 20 Milliarden wurde gestrichen. Auch bei der operativen Marge wurde nachjustiert: Sie soll nun bei 5 bis 6 Prozent liegen, nachdem zuvor eine Spanne von 4 bis 7 Prozent genannt wurde.

Der Rückschritt in der Prognosespanne verweist auf mehrere Unsicherheiten: Das Servicegeschäft dürfte schwächer ausfallen als erwartet. Zusätzlich drücken Währungseffekte auf die Bilanz, und im vierten Quartal könnten höhere Kosten im Offshore-Segment das Ergebnis belasten. Die Investitionen bleiben mit 1,2 Milliarden Euro unverändert – ein Hinweis auf langfristige Wachstumsambitionen trotz kurzfristiger Risiken.

Konkurrenz im Nacken, Offshore als Schwachstelle

Die Entwicklung bleibt auch für Wettbewerber wie Nordex nicht unbemerkt. Während Vestas mit seinem Onshore-Geschäft überzeugt, zeigen sich im Offshore-Bereich strukturelle Herausforderungen. Die Kostenrisiken bei Projekten auf See könnten sich als empfindliche Schwachstelle erweisen – vor allem in einem Markt, der zunehmend auf Effizienz und Margenstärke achtet.

Obwohl die Aktie aktuell von den Quartalszahlen profitiert, ist die Stimmung nicht frei von Skepsis. Der Markt wird genau hinschauen, ob Vestas im Schlussquartal die anstehenden Mehrkosten kompensieren kann – oder ob die Kursrallye ein kurzes Zwischenhoch bleibt.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
2 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
3 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
5 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
6 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
7 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Siemens Healthineers: Aktie crasht nach Ausblick!

15:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BP zahlt weiter Dividende: Investoren zufrieden mit Q3 Ergebnissen

14:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Warnzeichen mehren sich: RWE vor den Zahlen

13:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Im Schatten von Nvidia: AMD nach starken Zahlen dennoch unter Druck…

12:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk mit Zahlen: Das kann doch keinen mehr schocken

11:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD im Fokus: Liefert der Chip-Riese jetzt die Zahlen?

Gestern 18:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Korrektur: Palantir-Zahlen lösen Tech-Ausverkauf aus – Wall …

Gestern 18:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk überbietet Pfizer: 10-Milliarden-Schlacht um Metsera

Gestern 17:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer