Voll Kraft voraus! Dax lässt nichts anbrennen

Münchener Rück – Ist das jetzt die Wende? 12.02.2026, 14:47 Uhr

Voll Kraft voraus! Dax lässt nichts anbrennen: Münchener Rück – Ist das jetzt die Wende?
© Munich Re / Geschäftsgebäude Nord 6, Berliner Straße 95
Der Dax kommt immer besser in Schwung. Der Ausbruch über die 25.000 Punkte scheint gelungen. Der Index hat sich vorerst oberhalb dieser eminent wichtigen Marke festsetzen können. Für weiteren Schwung sorgte der am gestrigen Mittwoch veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für Januar. Die wichtigsten Kennzahlen wussten zu gefallen. Die Aktienmärkte honorierten das. Vor allem die US-Indizes profitierten. Das zog wiederum den Dax mit nach oben. Doch Obacht.
Münchener Rück 541,50 EUR +1,39 %

Am morgigen Freitag warten mit den US-Inflationsdaten weitere eminent wichtige Daten auf die Finanzmärkte. Aus charttechnischer Sicht gilt unverändert: Ein Wochenschluss des Dax oberhalb von 25.000 Punkten wäre im Hinblick auf die nächste Handelswoche eminent wichtig. Obgleich die Rekordhochs noch etwas entfernt sind, dürften sie bereits eine gewisse Anziehungskraft entwickeln. Kurzum: Für den Dax läuft es rund!

Und auch die Aktie der Münchener Rück kommt immer besser in Schwung. Das sah zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung noch ganz anders aus. 

Münchener Rück – Ist das jetzt die Wende?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) überschrieben wir an dieser Stelle am 17. Januar mit „Wie schlimm wird es für die Aktie?“. Zum damaligen Zeitpunkt stand der zentrale Unterstützungsbereich 525 Euro / 515 Euro im Fokus und massiv unter Druck. Ein Rücksetzer unter die 515 Euro würde die 500 Euro sofort unter Druck setzen – so das damalige Fazit. 

Aktie der Münchener Rück

Und so kam es dann auch. Die Aktie des Rückversicherers unterschritt die 515 Euro und nahm die 500 Euro ins Visier. Knapp oberhalb dieser eminent wichtigen Marke setzten jedoch Käufe ein. Die Münchener Rück drehte wieder nach oben ab. Mit der Rückkehr über die 525 Euro stabilisierte sich die Lage zunächst. Doch die Aktie muss nachsetzen. Im nächsten Schritt muss es über die 550 Euro gehen. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst auf 515 Euro begrenzt bleiben.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“ für die Münchener Rück. Das Kursziel passten sie hingegen von 616 Euro auf 613 Euro an. Etwas zurückhaltender ist man bei der UBS. Das Votum der Schweizer Analysten lautet „neutral“. Das Kursziel für die Aktie sehen sie unverändert bei 575 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
zum Wert
zum Wert
zum Wert
