Dax - Robuster Wochenschluss macht Hoffnung

Münchener Rück – Mit einem Bein im Kursdebakel 17.01.2026, 09:42 Uhr

Dax  - Robuster Wochenschluss macht Hoffnung: Münchener Rück – Mit einem Bein im Kursdebakel
© Foto von Erik Mclean auf Unsplash
Der Dax beendete die Handelswoche im Bereich von 25.300 Punkten. Dieser robuste Wochenschluss lässt für die anstehende Handelswoche durchaus hoffen, obgleich es dem Index nicht ganz gelang, sein Rekordhoch zu verteidigen.
Münchener Rück 525,90 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.325,68 PKT +0,28 % Ariva Indikation

In den letzten Tagen bewegte sich der Dax in einem maßgeblich von der Geopolitik geprägten Umfeld. Unter besonderer Beobachtung stand dabei die Situation im Iran. Ob der Bedeutung des Irans für den Ölmarkt wurden die aktuellen Entwicklungen genau verfolgt. Dieses Thema könnte auch in der anstehenden Handelswoche für jede Menge Gesprächsstoff sorgen. Hinzu kommen zahlreichen Konjunkturdaten. Zudem wirft die neue Quartalsberichtssaison ihre Schatten voraus.

Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei – im bullischen Idealfall gelingt es dem Dax, die Konsolidierung auf 25.000 Punkte zu begrenzen. Ein Rücksetzer darunter wäre ein deutliches Warnsignal.  

Die Aktie der Münchener Rück sendet hingegen schon seit längerer Zeit Warnsignale. Die verpasste Chance, das Widerstandscluster 565 Euro / 575 Euro aufzubrechen, wirkt nach. Mittlerweile hat der Rücksetzer einen zentralen Unterstützungsbereich erreicht. Das verspricht für die nächsten Tage Spannung. Hält die Unterstützung oder gerät die Münchener Rück weiter unter Druck?

Münchener Rück – Wie schlimm wird es für die Aktie?

Die Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) hat den Start ins Jahr 2026 ordentlich vermasselt. Die ersten Handelstage waren von einer Kursschwäche geprägt. Die aktuelle charttechnische Konstellation lässt zudem vermuten, dass es dabei nicht bleiben muss.

Chartanalyse

Aktuell steht der zentrale Unterstützungsbereich 525 Euro / 515 Euro im Fokus des Handelsgeschehens. Kurzzeitig geriet die Zone bereits in Bedrängnis, hielt aber noch einmal. In den nächsten Handelstagen könnte es zu weiteren Versuchen auf der Unterseite kommen. Bei einem Rücksetzer unter die 515 Euro würde sofort die psychologisch wichtige Marke von 500 Euro ins Visier des Marktes geraten. Und sollte es auch darunter gehen, könnte es ungemütlich werden.

Zusammengefasst

Wie andere Versicherungswerte auch hat es die Münchener Rück in der aktuellen Marktphase schwer. Das Momentum fehlt. Sollte  sich die charttechnische Lage weiter destabilisieren, ist mit weiteren Abgaben – auch unter die 500er Marke - zu rechnen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“ für die Münchener Rück. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 600 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
