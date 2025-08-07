Nächster Krypto-Turbo:
07.08.2025, 16:57 Uhr

Carl Zeiss Meditec, ein bekannter Medizintechnikkonzern aus Jena, steht unter Druck. Trotz positiver Nachrichten wie einem soliden Umsatzwachstum und der Übernahme von Dutch Ophthalmic Research, kämpft das Unternehmen mit steigenden Zöllen und Währungsrisiken. Die Börse reagierte auf die jüngsten Geschäftszahlen schockiert: Die Aktie stürzte zweistellig ab und markierte den größten Verlust im MDAX. Wir fassen die wichtigsten Punkte für Sie zusammen.
Was steckt hinter dem Absturz?
Obwohl der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 auf 1,6 Milliarden Euro anstieg, liegt das organische Wachstum – also ohne Zukäufe und Währungseffekte – lediglich bei 1,1 Prozent. Dies deutet auf eine schwache Performance im Kerngeschäft hin.

Besonders enttäuschend war das Segment der Augenheilkunde, das die Erwartungen deutlich verfehlte. Mit nur 2 Prozent organischem Wachstum blieb es weit hinter der Prognose von 5 Prozent zurück.

Anleger in Panik: Aktie verliert zweistellig
Die enttäuschenden Zahlen lösten einen regelrechten Ausverkauf an der Börse aus. Die Carl-Zeiss-Meditec-Aktie fiel am Donnerstag um mehr als 10 Prozent und erreichte zeitweise einen Tiefststand von 42 Euro. Dies ist der niedrigste Kurs seit rund acht Jahren und macht das Unternehmen zum größten Verlierer im MDAX. Zum Vergleich: Zu Corona-Hochzeiten notierte die Aktie noch bei 200 Euro.

Wie geht es weiter?
Trotz der kurzfristigen Rückschläge hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest. Carl Zeiss Meditec erwartet weiterhin ein moderates Umsatzwachstum, während das operative Ergebnis stabil bleiben oder leicht ansteigen soll. Ob diese vorsichtige Prognose die Anleger beruhigen kann, bleibt abzuwarten. Es scheint, als stünde der Medizintechnik-Riese vor einer größeren Herausforderung, als es auf den ersten Blick scheint.

Das sagt die Community
In der Börsennews.de Community wird die aktuelle Kursentwicklung von Carl Zeiss Meditec ebenfalls heiß diskutiert. Während einige Community-Mitglieder eine weitere Talfahrt unter die 40-Euro-Marke für möglich halten und einen Einstieg erwägen, zeigt sich die Mehrheit der Kommentatoren jedoch optimistisch und nutzt den Kursrückgang, um ihre Positionen zu günstigeren Konditionen auszubauen. Die Meinungen gehen dabei stark auseinander, was die Zukunft des deutschen Medizintechnik-Riesen betrifft. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0)
