Wachstumsdelle trifft Hoffnungsträger im Pharmasektor

Novo Nordisk senkt Prognose, senkt Preise und sendet Insider-Signal 20.11.2025, 18:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wachstumsdelle trifft Hoffnungsträger im Pharmasektor: Novo Nordisk senkt Prognose, senkt Preise und sendet Insider-Signal
© Symbolbild von Novo Nordisk
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat seine Umsatzprognose für 2025 deutlich nach unten angepasst. Gleichzeitig sorgen eine Insider-Transaktion im Vorstand und niedrigere Preise für Schlüsselmedikamente für Unruhe am Markt.
Prognosesenkung bei Wachstum und Gewinn

Novo Nordisk erwartet für 2025 nur noch ein Umsatzwachstum zwischen 8 und 14 Prozent. Zuvor lag die Prognose bei 13 bis 21 Prozent. Auch der operative Gewinn wird voraussichtlich geringer ausfallen als ursprünglich angenommen. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit einer abgeschwächten Nachfrage nach den Präparaten Wegovy zur Gewichtsreduktion und Ozempic zur Diabetesbehandlung, besonders auf dem US-Markt und in anderen internationalen Regionen.

Preisoffensive bei Wegovy und Ozempic

Parallel zur Prognoseanpassung hat Novo Nordisk angekündigt, die Preise für Wegovy im Direktvertrieb über die eigene Online-Plattform zu senken. Die angebotenen Preise liegen zum Teil unter den bisherigen offiziellen Listenwerten. Diese Maßnahme soll den Absatz ankurbeln, birgt jedoch Risiken für die Profitabilität.

Aktienkauf durch Vorstandsmitglied sorgt für Spekulationen

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt eine Transaktion von Stephan Engels, einem neu berufenen Vorstandsmitglied. Er kaufte am 17. November insgesamt 6.450 Novo-Nordisk-Aktien zum Stückpreis von 312 Komma 50 dänischen Kronen. Diese Insider-Aktion wird von Marktteilnehmern unterschiedlich interpretiert. Während einige Beobachter darin ein Vertrauenssignal sehen, deuten andere sie als Versuch, Unsicherheiten abzufedern.

Branchenumfeld wird anspruchsvoller

Auch andere Pharmakonzerne wie Eli Lilly stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Der Markt für GLP-1-Wirkstoffe scheint in eine reifere Phase überzugehen, in der Wachstum nicht mehr automatisch erfolgt. Zugleich steigt der Druck durch Nachahmerprodukte und regulatorische Vorgaben. Für Anleger rückt damit die Frage nach nachhaltigem Wachstum und stabilen Margen stärker in den Fokus. Gelingt es Novo Nordisk, mit gezielter Preispolitik und neuen Wirkstoffentwicklungen wieder auf Wachstumskurs zu kommen? Und welche Signalwirkung entfaltet der Aktienkauf im Lichte der gesenkten Prognosen? Die nächsten Quartalszahlen könnten entscheidende Hinweise liefern.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
