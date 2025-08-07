Zahlen stark, Ausblick schwächelt – Anleger reagieren nervös: Zalando Aktie unter Druck – Trotz Gewinnplus sorgt Prognose für Verunsicherung

Nächster Krypto-Turbo:
DOGE & Litecoin: Rollt hier jetzt die nächste Mining‑Offensive an!
07.08.2025, 15:56 Uhr

© Foto von Mika Baumeister auf Unsplash
Die Zalando Aktie gerät nach soliden Quartalszahlen ins Rutschen. Was zunächst wie ein Erfolg klang, entpuppt sich als Wachstumsdämpfer mit Signalwirkung.
ABOUT YOU Holding 6,72 EUR +0,07 % Lang & Schwarz
Zalando 23,10 EUR -1,01 % Lang & Schwarz

Solide Zahlen, schwacher Ausblick

Im zweiten Quartal konnte Zalando seinen Umsatz um über 7 Prozent auf rund 2,8 Milliarden Euro steigern. Auch das operative Ergebnis legte zu und erreichte mit 186 Millionen Euro einen neuen Höchstwert im Jahresverlauf. Der Nettogewinn stieg leicht auf 96,6 Millionen Euro. Doch trotz dieser positiven Entwicklung reagierte der Markt enttäuscht. Die Aktie fiel am Tag der Veröffentlichung zeitweise auf ein Elfmonatstief von rund 23,42 Euro.

Übernahme von About You als Belastung

Ein wesentlicher Faktor für die verhaltene Kursreaktion ist die gesenkte Umsatzprognose. Ursprünglich erwartete das Unternehmen ein Wachstum von bis zu neun Prozent. Nach Integration der jüngst übernommenen Plattform About You liegt die neue Prognosespanne nur noch bei vier bis sieben Prozent. Während strategische Synergien langfristig Vorteile versprechen, belasten kurzfristig die zusätzlichen Kosten und strukturellen Herausforderungen die Anlegerstimmung.

Marktreaktionen und Analysteneinschätzungen

Obwohl führende Analystenhäuser wie UBS, Berenberg und Deutsche Bank ihre Kaufempfehlungen bekräftigen und Kursziele von bis zu 44 Euro nennen, herrscht am Markt kurzfristige Unsicherheit. Die Kombination aus robuster Ertragslage und eingetrübtem Wachstumspotenzial wirft Fragen zur Skalierbarkeit der neuen Konzernstruktur auf. Besonders kritisch wird die Frage gesehen, ob Zalando seine Profitabilität auch bei rückläufigem Wachstum verteidigen kann.

Spannung vor den nächsten Zahlen

Ob die Zalando Aktie wieder Tritt fasst, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie effizient die Integration von About You gelingt und ob sich erste Skaleneffekte schneller als erwartet einstellen. Bleibt der Erfolg aus, könnten weitere Prognoseanpassungen folgen – was zusätzlichen Druck auf den Kurs bedeuten würde. Kann Zalando den Spagat zwischen Gewinnstärke und Wachstumsstrategie meistern – oder kippt die Anlegerstimmung endgültig?

Bn-Redaktion/jh
