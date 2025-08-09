Zalando im freien Fall

09.08.2025, 16:08 Uhr

Zalando, einst Liebling der Anleger, steckt in einer tiefen Krise. Die Übernahme von About You konnte die Schwäche des Online-Modehändlers nicht kaschieren. Nach massiven Kursverlusten fragen sich Investoren, wo die Talsohle liegt. Obwohl die jüngsten Quartalszahlen einige Verbesserungen zeigten, reagierte der Markt mit Panikverkäufen. Die Aktie stürzte auf ein Mehrmonats-Tief und die Frage ist nicht mehr, ob der Boden erreicht wird, sondern wann.
Übernahme verschleiert Wachstumsschwäche
Die Übernahme des Konkurrenten About You für mehr als 1 Milliarde Euro sollte eigentlich die Wende bringen. Das Management versprach sich dadurch Wachstum und Synergien. Zwar klingen die Prognosen für das Bruttowarenvolumen und den Umsatz beeindruckend, doch ein genauer Blick zeigt: Das organische Wachstum von Zalando selbst schwächelt. Statt der ursprünglich erwarteten 4 bis 9 Prozent Wachstum, rechnet das Unternehmen jetzt nur noch mit 4 bis 7 Prozent auf Pro-forma-Basis. Analysten sehen in der Übernahme daher vor allem einen Versuch, die eigenen Probleme zu kaschieren.

Charttechnik: Weg nach unten ist frei
Auch aus charttechnischer Sicht ist die Lage angespannt. Die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 30 Prozent an Wert verloren und die wichtige Unterstützung bei 25 Euro durchbrochen. Der nächste Halt könnte bei 20 Euro liegen. Sollte diese Marke nicht halten, drohen weitere Verluste bis in den Bereich von 16 bis 18 Euro. Die technischen Indikatoren zeigen einen klaren Abwärtstrend und das hohe Handelsvolumen unterstreicht den massiven Verkaufsdruck. Lediglich der stark überverkaufte RSI-Wert könnte auf einen bevorstehenden technischen Rebound hindeuten – doch dieser könnte erst bei der 20-Euro-Marke einsetzen.

Aktienanalyse

Chancen und Risiken für Anleger
Trotz der negativen Nachrichten gibt es auch Lichtblicke. Fundamentaldaten wie das bereinigte EBIT im zweiten Quartal übertrafen die Erwartungen, und die Zahl der aktiven Kunden wächst weiterhin. Für risikobereite Anleger bietet die aktuelle günstige Bewertung eine Chance, die Aktie ist nicht mehr so überteuert wie in der Vergangenheit.

Allerdings wird der Integrationsprozess von About You Zeit und Geld kosten. Die versprochenen Synergien werden nicht von heute auf morgen greifen. Ein Einstieg in Tranchen bei Kursen um 20 Euro könnte sich langfristig auszahlen. Anleger benötigen jedoch Geduld und sollten auf weitere Schwankungen vorbereitet sein.

Bn-Redaktion/js
