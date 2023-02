Nun ist sie endlich da, die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Die Finanzmärkte weltweit fieberten den Ergebnissen entgegen. Und am gestrigen Mittwoch (01.02.) war es dann soweit. Die erste Reaktion der US-Börsen deutet darauf hin, dass man ganz zufrieden mit den Ergebnissen war. Die Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte wurde bereits mehr oder weniger im Vorfeld eingepreist. Ein weiterer Knackpunkt sind bekanntlich immer die begleitenden Kommentare und Kommuniqués. Doch auch auf diese reagierten die Marktakteure recht positiv. In Bezug auf Fed-Entscheidungen gilt aber, dass es oftmals ein paar Tage dauert, ehe sich der „Staub“ gelegt hat. Insofern sollte man der ersten Reaktion auch noch nicht zu viel Bedeutung beimessen. Die nächsten Handelstage werden zeigen (müssen), wie sich die Märkte positionieren. Ohnehin ist die Handelswoche mit dem Fed-Termin noch nicht zu Ende. EZB und Bank of England werden noch am heutigen Donnerstag (02.02., nach Redaktionsschluss) ihre Leitzinsentscheidungen bekanntgaben und nicht zuletzt wartet am morgigen Freitag (03.02.) mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Januar ein weiterer wichtiger Gradmesser auf die Aktienmärkte. In diesem Spannungsumfeld bewegen sich auch unsere beiden heutigen Protagonisten Netflix und Cisco Systems. Bleiben wir zunächst bei Netflix.

Netflix – Da muss mehr kommen.

Unsere letzte Kommentierung (23.01.) zu Netflix (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) überschrieben wir mit „Starke Quartalszahlen forcieren Rally.“. Zum damaligen Zeitpunkt brach Netflix über den markanten Widerstand von 330 US-Dollar aus und näherte sich der Marke von 350 US-Dollar.

Mittlerweile sind ein paar Tage ins Land gegangen und Netflix gelang es, das Aufwärtsmomentum am „Leben“ zu halten. Zu einem Vorstoß in Richtung 400 US-Dollar kam es bislang allerdings noch nicht. Dabei wäre dieser aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, würde ein Ausbruch über die 400er Marke die Bodenbildung doch entscheidend voranbringen. Auf der Unterseite sollte Netflix etwaige Rücksetzer auf 330 US-Dollar begrenzen, um nicht in Bedrängnis zu geraten. Unter dem Thema „Top Aktien für 2023“ steht der kostenlose Report des Börsendienstes America´s Most Wanted. Hier anfordern.

Cisco Systems – Das könnte brenzlig werden.

Die Aktie des Netzwerkspezialisten Cisco Systems (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS) befindet sich in einer ambivalenten Lage.

Der massive Widerstand bei 50+ US-Dollar zeigte der Cisco-Systems-Aktie in den letzten Wochen unmissverständlich, dass er nicht gewillt ist, so ohne weiteres klein beizugeben. Auf der Unterseite verstand es Cisco Systems immerhin, die Zone 45 US-Dollar / 46 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Dieses muss sie auch weiterhin, anderenfalls könnte es noch einmal brenzlig werden und die nächsten Unterstützungen bei 42,5 US-Dollar und 40 US-Dollar in den Fokus geraten.

Börsennews-Redaktion extern / TM

Unsere Leser interessierten sich auch für:

Nachdem vor einigen Tagen die Quartalsergebnisse von Intel enttäuschten und der Aktie den Boden unter den Füßen wegzogen, ruhten die Hoffnungen des Sektors nun auf den frischen Zahlen von Advanced Micro Devices (AMD). Am Dienstag (31.01.) war es dann soweit. AMD musste Farbe bekennen. Der Chipkonzern legte starke Zahlen vor, wenngleich auch da nicht alles Gold war, was da glänzte. Die Zahlen verfehlten ihre Wirkung in den Sektor dennoch nicht. Und so konnte auch Nvidia von den AMD-Quartalsergebnissen profitieren. Bleiben wir gleich bei AMD. weiterlesen

Das Thema Quartalszahlen hält den Technologiesektor weiterhin in Atem. Aktuell vermelden zahlreiche Tech-Werte ihre Finanzdaten. Auch der heutige Donnerstag (02.02.) wird unter anderem mit Apple, Qualcomm und Alphabet prominent besetzt sein. Positive Überraschungen wären mit Blick auf den bisherigen, eher durchwachsenen Verlauf der Berichtssaison weiterhin willkommen. Zu den Unternehmen, die den Anlegern bereits die Stimmung verhagelten, gehört Snap Inc. Die am Dienstag (31.01.) nach Handelsschluss veröffentlichten Q4-Daten fielen enttäuschend aus. Unser zweiter Protagonist PayPal wird erst in einer Woche (09.02.) die Finanzergebnisse präsentieren. Bleiben wir zunächst bei Snap. weiterlesen

Weitere spannende Artikel

Amazon und Qualcomm – Tech-Werte vor den Zahlen. Das große Zittern beginnt.

Deutsche Bank – Kursrally findet Fortsetzung. Commerzbank – Außer Rand und Band.

Deutsche Bank – Kursrally findet Fortsetzung. Commerzbank – Außer Rand und Band.

Trendaktien: Aktientrend auf Börsennews

-Anzeige-

RESEARCH MÄRKTE

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.