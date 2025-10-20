Seismische Klarheit:
American Critical Minerals bestätigt großflächiges Lithium- und Kalipotenzial!
Adidas steht mit der bevorstehenden Quartalsbilanz am 29. Oktober 2025 vor einem richtungsweisenden Moment. Trotz starker Zahlen im zweiten Quartal bleibt die Aktie deutlich unter ihren Höchstständen, was die anhaltende Skepsis am Markt widerspiegelt. Entscheidend wird sein, ob der Konzern sein Momentum halten kann – oder die Ernüchterung folgt.
Zwischen Hoffen und Bangen: Wie solide ist die neue Stärke wirklich?

Für die Adidas-Aktie steht am 29. Oktober ein Schicksalstag an: Der Sportartikelhersteller legt die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 vor – und diese Zahlen könnten zur entscheidenden Weichenstellung für den Rest des Jahres werden. Nach einem bemerkenswert starken zweiten Quartal ist die zentrale Frage: Kann Adidas das Momentum halten oder folgt die Ernüchterung?

Noch immer liegt das Papier rund 27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von über 261 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei etwa 191 Euro – zwar über den gleitenden Durchschnitten, aber weit entfernt von früheren Höchstständen. Diese deutliche Kluft signalisiert: Der Markt ist trotz jüngster Fortschritte noch nicht überzeugt.

Dabei konnte das Unternehmen zuletzt mit beeindruckenden Kennzahlen überraschen. Im zweiten Quartal 2025 kletterte der Umsatz um zwölf Prozent auf sechs Milliarden Euro. Noch auffälliger war das Ergebnis auf operativer Ebene: Das Betriebsergebnis schnellte um 58 Prozent auf 546 Millionen Euro nach oben. Auch die operative Marge zeigte deutliche Stärke und lag bei 9,2 Prozent. Solche Werte hatten viele Experten Adidas in dieser Form nicht mehr zugetraut.

Zwischen Analystenlob und Marktskepsis

Große Analysehäuser wie Bernstein Research und UBS sehen weiterhin Potenzial und halten an ihren Kaufempfehlungen fest. Doch die Kursentwicklung spricht eine andere Sprache. Der Markt scheint vorsichtig geblieben – nicht zuletzt wegen des intensiven Wettbewerbs. Adidas muss sich weiterhin gegen Giganten wie Nike und agile Newcomer behaupten. Der anhaltende Margendruck ist ein zentrales Risiko, das auch im dritten Quartal kaum spurlos an der Bilanz vorbeigehen dürfte.

Gleichzeitig zeigt sich der Konzern in Teilen wandlungsbereit. Mit der Kooperation mit GLO Brands im Bereich Sicherheitsschuhe öffnet sich Adidas einem bislang wenig beachteten Marktsegment. Die Diversifizierung könnte langfristig neue Erlösquellen erschließen – allerdings bleibt fraglich, ob solche strategischen Schritte kurzfristig schon Wirkung entfalten.

Countdown zum Quartalsbericht: Die Börse hält den Atem an

In wenigen Tagen entscheidet sich, ob die positive Überraschung aus dem Vorquartal ein einmaliger Ausreißer war oder der Auftakt zu einer nachhaltigen Erholung. Sollte Adidas erneut mit starken Zahlen überzeugen, könnte dies einen Impuls geben, um die lange Schwächephase hinter sich zu lassen. Bleibt die Entwicklung jedoch hinter den Erwartungen zurück, dürften neue Tiefs nicht ausgeschlossen sein. Die Spannung vor den Zahlen ist greifbar – für Investoren eine Zeit der Unsicherheit, aber auch möglicher Weichenstellungen.

