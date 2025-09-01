Adidas glänzt trotz Skepsis

01.09.2025, 16:22 Uhr

Warburg Research stuft Adidas trotz Börsenzurückhaltung weiterhin als Kauf ein und hebt die Aktie auf die "Conviction List". Analyst Jörg Philipp Frey kritisiert den Bewertungsabschlag zu Nike, obwohl Adidas operativ deutlich besser performt. Die starke Produktstrategie mit Retro-Fokus und Zielgruppenerweiterung macht Adidas besonders für langfristige Investoren attraktiv.
Bewertungsdifferenz zu Nike sorgt für Stirnrunzeln

Warburg Research hält unbeirrt an seiner Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie fest. In der aktuellen Monatsausgabe ihrer Analyse wird der deutsche Sportartikelhersteller nicht nur auf „Buy“ belassen, sondern auch auf der „Conviction List“ für den September geführt – eine Liste, auf der Analyst Jörg Philipp Frey die Titel mit dem höchsten Überzeugungspotenzial platziert.

Frey kritisiert insbesondere den derzeit rekordhohen Bewertungsabschlag gegenüber Nike. Während Adidas im ersten Halbjahr ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnete, musste der US-Konkurrent einen Rückgang von knapp zehn Prozent hinnehmen. Trotz dieser klaren Unterschiede werde Adidas an der Börse mit einem deutlich niedrigeren Bewertungsniveau gehandelt – aus Sicht des Analysten ein nicht gerechtfertigter Abstand. Die Kursschwäche erklärt sich Frey mit der Zurückhaltung des Managements, den Ausblick trotz der starken Zahlen nicht anzuheben. Dabei geht er davon aus, dass Adidas seine Jahresziele bereits innerhalb der ersten neun Monate erreichen könnte.

Kursentwicklung zeigt Stabilität in unsicherem Umfeld

Am Tag der Veröffentlichung zeigte sich die Aktie leicht im Plus. Gegen 11:05 Uhr notierte sie im XETRA-Handel bei 167,75 EUR – ein Anstieg von 0,8 Prozent. Die Kursreaktion deutet darauf hin, dass der Markt die langfristigen Perspektiven des Unternehmens weiterhin positiv bewertet, auch wenn kurzfristige Impulse durch fehlende Anpassungen des Ausblicks begrenzt bleiben. Das aktuelle Bewertungsniveau könnte für institutionelle Investoren eine Gelegenheit darstellen, zum reduzierten Preis in eine global aufgestellte Marke einzusteigen, die operativ solide unterwegs ist.

Produktstrategie zielt auf Markenerneuerung und Zielgruppenerweiterung

Unternehmensseitig setzt Adidas weiterhin auf eine klare Produkt- und Markenstrategie. Mit Neuauflagen klassischer Modelle sowie limitierten Farbvarianten bekannter Serien adressiert das Unternehmen kommenden Herbst gezielt den wachsenden Retro- und Lifestylemarkt. Diese Maßnahmen sind weniger rein modische Experimente als vielmehr Teil einer übergeordneten Positionierung: Adidas stärkt damit die emotionale Bindung zur Marke und erschließt gleichzeitig neue Zielgruppen außerhalb des traditionellen Sportsegments.

Diese strategische Breite in der Produktpolitik kann mittelfristig auch zur Umsatzdiversifikation beitragen – ein Aspekt, der in Verbindung mit der operativen Erholung besonders für langfristig orientierte Investoren von Relevanz sein dürfte.

Bn-Redaktion/aw
