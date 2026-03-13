Der nächste Lithium-Runner?
EMP startet entscheidende Engineering-Phase
Anzeige
Adidas meldet Rekordjahr

Warum die Aktie trotzdem abstürzt 13.03.2026, 17:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Adidas
© Symbolbild von Jan Zinnbauer auf Unsplash
Adidas hat 2025 ein Rekordjahr mit 24,8 Milliarden Euro Umsatz und einem operativen Gewinn von 2,06 Milliarden Euro erzielt. Trotz der starken Zahlen reagierten Investoren negativ, weil die Gewinnprognose für 2026 mit rund 2,3 Milliarden Euro deutlich unter den Erwartungen liegt. Belastungen durch US-Zölle, einen schwächeren Dollar und steigende Importkosten drücken auf die Perspektive, während Adidas gleichzeitig mit höheren Dividenden und Aktienrückkäufen das Vertrauen der Anleger stärken will.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
adidas 139,08 EUR -1,07 % Lang & Schwarz

Rekordjahr mit 24,8 Milliarden Euro Umsatz

Der Sportartikelhersteller Adidas hat das Geschäftsjahr 2025 mit starken Ergebnissen abgeschlossen. Der Konzern erzielte einen Rekordumsatz von 24,8 Milliarden Euro und steigerte den operativen Gewinn auf 2,06 Milliarden Euro. Damit setzte das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort und profitierte unter anderem von einer stabilen Nachfrage nach Performance- und Lifestyle-Produkten.

An der Börse hielt die positive Stimmung jedoch nur kurz an. Trotz der starken Jahreszahlen reagierten Investoren mit Verkäufen. Auslöser ist vor allem der vorsichtig formulierte Ausblick für das laufende Jahr, der deutlich hinter den Erwartungen des Kapitalmarkts zurückbleibt.

Für 2026 stellt das Management lediglich einen operativen Gewinn von rund 2,3 Milliarden Euro in Aussicht. Analysten hatten im Durchschnitt 2,72 Milliarden Euro erwartet. Damit liegt die Prognose etwa 15 Prozent unter dem Konsens. Auch bei der Profitabilität bleibt der Konzern hinter seinen eigenen Ambitionen zurück: Die operative Marge soll zwischen 8,5 und 8,8 Prozent liegen und verfehlt damit das langfristige Ziel von 10 Prozent.

US-Zölle und Währungseffekte belasten die Perspektive

Die zurückhaltende Prognose ist vor allem auf externe Faktoren zurückzuführen. Ein schwächerer US-Dollar sowie neue Importzölle in den Vereinigten Staaten könnten das Ergebnis im laufenden Jahr erheblich belasten. Insgesamt rechnet das Unternehmen mit einem negativen Effekt von rund 400 Millionen Euro.

Diese Entwicklung trifft den Konzern besonders, weil ein großer Teil der Produktion weiterhin in Asien angesiedelt ist. Für Produkte, die anschließend in den wichtigen US-Markt importiert werden, erhöhen die neuen Abgaben die Kostenstruktur deutlich. Der Konzern steht damit vor der Herausforderung, einen Teil der Belastung über Preise oder Effizienzsteigerungen auszugleichen.

Die Börse reagierte unmittelbar auf diese Perspektive. Die Aktie fiel auf 139,30 Euro und markiert damit aktuell das 52-Wochen-Tief. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursrückgang bereits auf mehr als 17 Prozent. Um das Vertrauen der Investoren zu stabilisieren, hat das Management zuletzt eine Roadshow bei institutionellen Anlegern durchgeführt und dort die mittelfristige Strategie erläutert.

Kapitalrückgaben und langfristige Strategie

Parallel zum operativen Geschäft setzt Adidas weiterhin auf umfangreiche Kapitalrückführungen an die Aktionäre. Die Dividende wird um 40 Prozent auf 2,80 Euro je Aktie erhöht. Zusätzlich läuft ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu einer Milliarde Euro, das den Gewinn je Aktie unterstützen soll.

Auch personell setzt das Unternehmen auf Kontinuität. CEO Bjørn Gulden bleibt dem Konzern langfristig erhalten und wird seine Rolle bis Ende 2030 ausüben. Diese Entscheidung soll Stabilität in der strategischen Ausrichtung sichern.

Für die kommenden Jahre zeigt sich das Management dennoch optimistisch. Im Zeitraum 2026 bis 2028 rechnet der Konzern wieder mit einem jährlichen Gewinnwachstum im mittleren Zehnprozentbereich. Ob sich diese Erwartungen erfüllen lassen, wird sich bereits in wenigen Wochen zeigen. Am 29. April veröffentlicht das Unternehmen die Zahlen für das erste Quartal 2026. Investoren dürften dann besonders auf die Entwicklung der Bruttomarge sowie auf das Wachstum im Direktvertrieb an Endkunden achten.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
3 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
4 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
5 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
6 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
TUI: Milliardenmarkt im Orient fällt plötzlich aus

17:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP schließt kritische Log4j-Lücke: Gefahr unterschätzt?

17:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Personalwechsel beim Versicherungsriesen sorgt für …

14:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Strategiewechsel beim Chipriesen: Robotik und KI rücken in den …

14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Allianz in der KI-Robotik: Halbleiter und KI-Plattformen rü…

14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DHL Group auf der Kippe: Bricht der Aktienkurs nun ein?

11:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax rutscht weiter ab: Deutsche Bank – Das könnte nun bitter …

10:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla baut neues Tech-Imperium: Musk setzt alles auf KI

Gestern 19:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer