Adidas trotzt der Flaute – Dax-Wert mit starker Gegenbewegung: Adidas-Aktie startet durch – Kehrtwende im Kursverlauf?

Adidas trotzt der Flaute – Dax-Wert mit starker Gegenbewegung

Mit einem Kursplus von 0,93 Prozent setzt Adidas heute ein Ausrufezeichen im Dax und lässt frühere Verluste hinter sich. Der Sportartikelriese könnte vor einer technischen Wende stehen.
Auftrieb trotz dünner Marktlage

Die Aktie des bayerischen Unternehmens klettert im Tagesverlauf von 166,55 auf 168,10 Euro. Damit gehört Adidas heute zu den stärkeren Titeln im Dax, der insgesamt kaum zulegt. Das Plus bei Adidas fällt auf, weil der Leitindex lediglich minimale Gewinne verzeichnet. Das aktuelle Handelsvolumen liegt bei rund 129000 Stück und damit weit unter dem Vortagsniveau von über 923000 Papieren. Diese Zurückhaltung bei Käufen könnte für institutionelle Positionsanpassungen sprechen – oder für gezielte Einstiegssignale.

Zwischen Bodenbildung und Comeback

Trotz der heutigen Erholung bleibt die Aktie im mittelfristigen Abwärtstrend. Vom 52-Wochen-Hoch bei 261 Euro ist sie rund 36 Prozent entfernt. Gleichzeitig notiert sie aber spürbar über dem jüngsten Zwischentief bei 160 Euro. Der Abstand zur unteren Kursmarke verringert sich – ein erstes Indiz für Stabilisierung? Auch im Dax-Gesamtranking zeigt sich das Kräfteverhältnis: Adidas belegt aktuell nur Platz 25 im Index. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 30 Milliarden Euro bleibt der Konzern deutlich hinter Branchenschwergewichten wie SAP zurück, die bei rund 295 Milliarden Euro notieren. Die Marktteilnehmer dürften nun genau beobachten, ob sich die heutige Erholung als belastbar erweist. Könnte das aktuelle Niveau zur Ausgangsbasis für eine neue Kursdynamik werden – oder bleibt es bei einem kurzen Zwischenhoch im Seitwärtstrend?

 

 

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
