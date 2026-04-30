AWS-Boom entfesselt

Warum Amazon jetzt durchstartet 30.04.2026, 14:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Meerschwein von Amazon
© Bild von Maciej Górnicki auf Pixabay
Amazon beschleunigt sein Wachstum mit massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur. Vor allem die Sparte AWS entwickelt sich zum zentralen Gewinnmotor des Konzerns. Die aktuellen Zahlen zeigen, wie stark die Strategie bereits greift.
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KI treibt Cloud-Geschäft auf Rekordniveau
Die Nachfrage nach KI-Anwendungen sorgt bei Amazon Web Services für eine deutliche Beschleunigung. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz der Cloud-Sparte um 28 Prozent auf 37,6 Milliarden Dollar. Damit wurde die höchste Wachstumsrate seit 2022 erreicht. Konzernweit legten die Erlöse um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden Dollar zu. Der Trend unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Cloud-Computing, insbesondere im Wettbewerb mit Microsoft Azure und Google Cloud.

Milliardenoffensive zeigt Wirkung
Bereits zuvor hatte Amazon Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar in KI, Chips, Robotik und Satelliten angekündigt. Trotz anfänglicher Skepsis zahlt sich diese Strategie zunehmend aus. CEO Andy Jassy bestätigte, dass der Plan „größtenteils unverändert“ bleibt. Er sprach von „einer Gelegenheit, wie es sie nur einmal im Leben gibt“. Die Aussicht, dass KI nahezu jede Software neu definieren könnte, treibt die Investitionsbereitschaft weiter an.

Gewinne und Margen überraschen positiv
Das operative Ergebnis kletterte um 30 Prozent auf fast 24 Milliarden Dollar. Mehr als die Hälfte davon stammt aus AWS. Unter dem Strich erzielte Amazon einen Gewinn von gut 30 Milliarden Dollar nach gut 17 Milliarden im Vorjahr. Auch Kennzahlen wie EBITDA von 46,76 Milliarden Dollar und ein Bruttogewinn von 103,43 Milliarden Dollar liegen deutlich über dem Branchendurchschnitt. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5,43 Prozent und übertrifft ebenfalls die Konkurrenz.

Aktie vor neuem Rekordlauf
Im vorbörslichen Handel stieg die Aktie auf 268,29 US-Dollar und könnte damit den bisherigen Höchststand übertreffen. Die Marktkapitalisierung liegt bei über 2,85 Billionen Dollar. Nachdem das Papier im Februar noch unter 200 Dollar gefallen war, setzte seit April eine dynamische Erholung ein. Bewertungskennzahlen zeigen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,46 liegt unter dem Branchenschnitt, während Kurs-Umsatz und Kurs-Buchwert höher ausfallen.

Neue Märkte und weiteres Wachstum
Neben Cloud und E-Commerce investiert Amazon verstärkt in neue Geschäftsfelder. Mit dem Satellitenprojekt Amazon Leo und der geplanten Integration von Globalstar sollen neue Kommunikationsdienste entstehen. Für das zweite Quartal erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum auf 194 bis 199 Milliarden Dollar sowie ein operatives Ergebnis zwischen 20 und 24 Milliarden Dollar. Damit bleibt Amazon einer der zentralen Akteure im globalen Technologie- und Plattformmarkt.

Bn-Redaktion/tb
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