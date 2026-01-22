Aixtron mit fulminanter Rallye: Wie weit kann das jetzt noch gehen?

Gold über 4.800 US-Dollar:
Canary Gold bricht um 16 % aus — Die Bohrungen haben offiziell begonnen
© Bild von Adrian auf Pixabay
Die Aktie des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie Aixtron gehört seit Wochen zu den Überflieger-Aktien an der Börse. Die jüngste Kursrallye hat die untere Trendwende entschieden vorangetrieben. Aus charttechnischer Sicht zeichnen sich ein Comeback sowie ein spektakuläres Kursziel ab. Der untere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht es.
Im Januar 2024 begann der Aktienkurs im Kursbereich um 39 Euro zu wanken. Es kam zu einer langwierigen und heftigen Korrektur. In deren Verlauf wurde es zwischenzeitlich für den Kurs der Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) sogar einstellig. Der Ausflug unter die 10 Euro dauerte jedoch nicht lange und kann im Nachhinein als Marktbereinigung und Basis für die Erholung bewertet werden. 

Aixtron Aktienchart

Der KI-Boom hat die Aktien aus der Chipindustrie – vom Hersteller von Maschinen bis hin zum Produzenten von Hochleistungschips – in den Fokus der Marktakteure gerückt. Die Aixtron-Aktie kann von dieser Entwicklung profitieren und zeigt sich nach den Monaten des Kursverfalls wieder in exzellenter Verfassung. Und der Chart macht es deutlich – da ist noch mehr drin, viel mehr.

Die Kursentwicklung der letzten Monate kann man in das Korsett einer V-Formation (orange dargestellt) pressen. Läuft aus bullischer Sicht alles nach Plan, könnte das übergeordnete Ziel für die Aktie im Kursbereich von 39 Euro liegen. Doch Obacht. Auf dem Weg dahin sind noch einige Unwägbarkeiten und diverse Widerstände zu überwinden. 
Nach der erfolgreichen Rückeroberung der Marke von 20 Euro steht der Aixtron-Aktie nunmehr der nächste Widerstand bei 23,5 Euro / 25,0 Euro im Weg. Hierbei handelt es sich um einen vermeintlich gut ausgebauten Widerstand. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre daher eminent wichtig und käme einer Weichenstellung in Richtung 32 Euro gleich. 

Zusammenfassung

Das Momentum ist wieder da. Nach den Monaten der Korrektur und der erfolgreichen Trendwende bläst die Aixtron-Aktie nun wieder zum Angriff. Das nächste Kursziel zeichnet sich mit dem Bereich von 23,5 Euro / 25,0 Euro bereits deutlich ab. Mit Rücksetzern muss ob des exponierten Kursniveaus jederzeit gerechnet werden. Solange sich diese oberhalb von 15 Euro abspielen, ist alles im grünen Bereich.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stuften Aixtron von „neutral“ auf „overweight“ hoch. Das Kursziel hoben sie von 13,5 Euro auf 25,2 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
