Geheimer Ritterschlag der Industrie:
Wie ein junger Batterie-Spezialist plötzlich zum unverzichtbaren Partner wird!
Anzeige
Aktie rutscht ab

Adidas unter Beschuss 06.01.2026, 11:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Adidas Fußball
© Bild von Jan-Niklas Kö auf Pixabay
Die Adidas-Aktie gerät erneut unter Druck und beendet ihre jüngste Erholung abrupt. Eine überraschend harte Doppelabstufung durch die Bank of America stellt die WM-Fantasie rund um 2026 infrage. Gleichzeitig belastet die Krise bei Nike den gesamten Sportartikelsektor.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
adidas 159,00 EUR -6,55 % Lang & Schwarz

Doppelabstufung stoppt die Erholung abrupt

Die jüngste Kurserholung der Adidas-Aktie ist jäh ins Stocken geraten. Trotz eines insgesamt freundlichen Marktumfelds verlor das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 2,2 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Auslöser war eine überraschend harte Neubewertung durch die Bank of America. Analyst Thierry Cota senkte seine Einschätzung gleich um zwei Stufen von „Buy“ auf „Underperform“ – ein ungewöhnlicher Schritt, der erhebliche Zweifel an der weiteren Kursentwicklung signalisiert.

Absturz heute Morgen

Rally nur von kurzer Dauer

Zuvor hatte die Aktie seit ihrem November-Tief um bis zu 14 Prozent zugelegt. Ein Teil dieser Bewegung wurde mit Erwartungen an positive Effekte der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 begründet. Genau diese Fantasie reicht dem Analysten jedoch nicht mehr aus. In seinem Sektorausblick stellt er die Frage, wo der erhoffte operative Aufschwung eigentlich bleibt, und rechnet mit weiterem Gegenwind für den gesamten Sportartikelsektor. Auch JD Sports wurde herabgestuft, während für Puma das neutrale Votum bestehen blieb – dessen Aktie zeigte sich entsprechend stabiler.

Sektorrisiken, Nike-Krise und kritische Marken im Blick

Zusätzlich zur Analystenabstufung belastet eine ausgeprägte Branchenschwäche die Stimmung. Die anhaltende Krise des US-Rivalen Nike führt zu pauschalen Verkäufen im gesamten Sektor, ein klassischer Sippenhaft-Effekt. Adidas gerät dadurch unter Druck, obwohl es zuletzt keine eigenen negativen Unternehmensnachrichten gab. Selbst operative Fortschritte und Produktneuheiten verpuffen derzeit wirkungslos. So blieb auch die Präsentation des offiziellen Spielballs der Major League Soccer für die Saison 2026 ohne nennenswerte Marktreaktion – trotz der strategischen Bedeutung im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Nordamerika. 

Uneinheitliche Analystensignale verschärfen die Unsicherheit

Zusätzliche Spannung entsteht durch widersprüchliche Analystenstimmen. Warburg Research verweist auf Marktanteilsgewinne gegenüber Nike und bestätigt das „Buy“-Rating mit einem Kursziel von 255 Euro. Bernstein Research bleibt zwar bei „Outperform“ und 235 Euro, warnt jedoch vor einer nachlassenden Dynamik im wichtigen China-Geschäft – ein Punkt, den der Markt zuletzt stärker gewichtet hat.

China-Schwäche trifft auf niedrige Bewertung

Besonders die schwächere Online-Nachfrage in China dämpft kurzfristig die Erwartungen. Seit zwei Monaten blieb das Wachstum hinter früheren Trends zurück, auch Rabattaktionen zeigten weniger Wirkung. Mit Kursen um 158 Euro notiert die Aktie deutlich unter den genannten Analystenzielen – ein Zeichen dafür, dass Risiken derzeit höher bewertet werden als langfristige Wettbewerbsvorteile.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
3 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
4 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
5 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
7 Spanien: Inflation sinkt auf 3 Prozent Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Infineon tritt Rallye los: Aktie lässt es zu Jahresbeginn …

12:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax auf Rekordjagd. Wann fällt die 25.000er Marke? Volkswagen Vz…

12:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preisschock in China: Novo Nordisk setzt den Rotstift an

12:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stimmungsumschwung: Warum Bitcoin-Bullen zurückkehren

11:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold & Silber: Anleger flüchten vor Trump in Edelmetalle

11:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölboom mit Risiko: Diese Rechnung geht für Investoren kaum auf

11:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutz startet fulminant ins neue Jahr: Wie weit kann die Rallye nun …

10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bilanzieller Rückschlag: Strategy meldet 17,4 Mrd. USD …

Gestern 19:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer