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Alphabet greift zu Anleihen

KI braucht Strom 08.06.2026, 10:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Google
© Symbolbild von Adarsh Chauhan auf Unsplash
Alphabet nutzt erstmals Kommunalanleihen, um langfristig saubere Energie für seine KI-Rechenzentren zu sichern. Der Schritt zeigt, wie stark der wachsende Energiebedarf moderner KI-Systeme die Finanzierungsstrategie des Konzerns verändert. Gleichzeitig treiben Cloud-Wachstum und Gemini 3.5 Pro die Erwartungen an künftige KI-Umsätze weiter an.
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Neue Wege bei der Energieversorgung für KI-Rechenzentren

Alphabet beschreitet bei der Finanzierung seiner wachsenden KI-Infrastruktur neue Wege. Der Google-Mutterkonzern hat erstmals in seiner Unternehmensgeschichte den Markt für Kommunalanleihen genutzt, um langfristig den Zugang zu sauberer Energie für seine Rechenzentren zu sichern. Das Volumen der Transaktion beläuft sich auf rund 1 Milliarde US-Dollar und unterstreicht die steigende Bedeutung einer verlässlichen Energieversorgung im Zeitalter künstlicher Intelligenz.

Dabei handelt es sich nicht um eine klassische Unternehmensanleihe. Stattdessen nutzt Alphabet seine hohe Bonität, um über die California Community Choice Financing Authority eine Finanzierung für Pioneer Community Energy zu ermöglichen. Die Erlöse dienen der Absicherung langfristiger Stromlieferverträge. Arrangiert wird die Transaktion von Goldman Sachs.

Für Investoren im Kommunalanleihemarkt eröffnet sich damit eine seltene Gelegenheit: Erstmals erhalten sie Zugang zu einem Wertpapier, bei dem ein globaler Technologiekonzern als Gegenpartei fungiert. Entsprechend groß war das Interesse während der Preisfindungsphase. Alphabet wiederum profitiert von einer zusätzlichen Finanzierungsquelle und sichert sich langfristig saubere Energie, ohne ausschließlich auf traditionelle Unternehmensanleihen zurückgreifen zu müssen.

Rechenkapazität wird zum entscheidenden Engpass

Der Hintergrund für diesen Schritt liegt im enormen Energiebedarf moderner KI-Systeme. Mit dem Ausbau leistungsfähiger Rechenzentren steigen sowohl die Investitionskosten als auch der Bedarf an zuverlässiger Stromversorgung. Alphabet-CEO Sundar Pichai brachte die zentrale Herausforderung bereits im April auf den Punkt. Auf die Frage, was Google-Manager aktuell am meisten beschäftige, antwortete er knapp: „Rechenkapazität.“

Der neue Kommunalanleihe-Deal ist dabei nur ein Bestandteil einer deutlich größeren Kapitaloffensive. Alphabet hat in den vergangenen Monaten mehrere Finanzierungsmaßnahmen kombiniert, darunter Aktienangebote verschiedener Anteilsklassen, ein milliardenschweres At-the-Market-Programm sowie eine private Platzierung. Insgesamt summiert sich das eingeworbene Eigenkapital auf 84,75 Milliarden US-Dollar.

Parallel dazu wurde das Investitionsbudget für 2026 erneut angehoben. Statt der zuvor geplanten 175 bis 185 Milliarden US-Dollar sollen nun zwischen 180 und 190 Milliarden US-Dollar investiert werden. Die Zahlen verdeutlichen, mit welchem Tempo Alphabet seine technische Infrastruktur erweitert, um die steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen bedienen zu können.

Cloud-Wachstum und Gemini 3.5 Pro rücken in den Fokus

Die finanzielle Grundlage für diese Expansion liefert vor allem das Cloud-Geschäft. Im ersten Quartal 2026 überschritt Google Cloud erstmals die Marke von 20 Milliarden US-Dollar Umsatz. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Marge auf 33 Prozent. Das Betriebsergebnis verdreifachte sich auf 7 Milliarden US-Dollar.

Besonders bemerkenswert entwickelte sich der Cloud-Auftragsbestand, der sich nahezu verdoppelte und inzwischen 462 Milliarden US-Dollar erreicht. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem Unternehmenskunden, die verstärkt auf KI-Lösungen setzen und entsprechende Rechenkapazitäten nachfragen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält derzeit die Produktseite. Mit Gemini 3.5 Pro steht die nächste Generation des hauseigenen KI-Modells vor der breiten Einführung. Das System wurde Mitte Mai auf der Entwicklerkonferenz Google I/O vorgestellt und soll im Juni 2026 allgemein verfügbar werden. Nach Angaben des Unternehmens wird das Modell bereits intern genutzt.

Technisch setzt Gemini 3.5 Pro auf ein Kontextfenster von bis zu zwei Millionen Token, einen erweiterten Reasoning-Modus sowie multimodale Fähigkeiten. Gleichzeitig ersetzt das Modell die bisherige Ultra-Klasse innerhalb des Produktportfolios und markiert damit einen weiteren Schritt in der KI-Strategie des Konzerns.

Die Alphabet-Aktie beendete den Freitagshandel bei 320,25 Euro. Damit notiert das Papier rund 8,7 Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch von 350,75 Euro, das im Mai erreicht wurde. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Mit Spannung blicken Marktteilnehmer nun auf die für Ende Juli erwarteten Quartalszahlen. Besonders im Fokus stehen die Entwicklung des Cloud-Geschäfts sowie mögliche Auswirkungen von Gemini 3.5 Pro auf die künftigen KI-Umsätze des Konzerns.

Bn-Redaktion/aw
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