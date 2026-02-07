Anzeige
07.02.2026, 08:25 Uhr

Amazon nach Zahlen: Markt besorgt, Aktie schmiert ab – Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/Stefan Sutka
Das hätte nicht passieren können. Nach der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Quartalsberichts von Amazon zeigt sich der Markt besorgt. Das robuste Zahlenwerk kündigt massive Investitionen an. Die Aktie gerät daraufhin unter Druck. Aus charttechnischer Sicht kommt der Rücksetzer zu Unzeit. Das Chartbild trübt massiv ein. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die nächsten Tage zudem nicht viel Gutes erwarten.
Amazon mit robusten Zahlen für das 4. Quartal 2025

Amazon gab den Umsatz für das 4. Quartal 2025 mit 213,386 Mrd. US-Dollar an, nach 187,792 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Das Umsatzwachstum in Höhe von fast 14 Prozent wusste zu gefallen. Bereits von Q3 / 2024 auf Q3 / 2025 verzeichnete Amazon ein Umsatzplus in Höhe von 13 Prozent. Das Wachstum der Cloud-Sparte AWS wusste mit 24 Prozent ebenfalls zu überzeugen. Auch hier der Vergleich zum Vorquartal: Von Q3 / 2024 auf Q3 / 2025 vermeldete Amazon ein Plus der Cloud-Sparte in Höhe von 20 Prozent.

Der Internetgigant veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum ein operatives Ergebnis in Höhe von 24,977 Mrd. US-Dollar, nach 21,203 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Amazon gab den Gewinn mit 21,192 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 1,95 US-Dollar) an, nach 20,004 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 1,86 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal.

Zugleich kündigte Amazon für 2026 massive Investitionen in Höhe von 200 Mrd. US-Dollar an. Die Gelder sollen in KI, Chips, Robotik und Satelliten fließen. Am Markt sorgte das eher für Skepsis. Aber nicht nur der Umfang der angekündigten Investitionen drückte auf die Stimmung.

Zurückhaltender Ausblick auf das 1. Quartal belastet

Für das laufende 1. Quartal erwartet Amazon einen Umsatz in einer Spanne von 173,5 Mrd. US-Dollar bis 178,5 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis wird zwischen 16,5 Mrd. US-Dollar und 21,5 Mrd. US-Dollar erwartet.

Quartalsbericht bringt Amazon-Aktie ins Wanken

Die Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) geriet nach den Zahlen unter Druck – und das nicht zu wenig. Die Aktie musste wichtige Unterstützungen aufgeben. Vor allem der Verlust der eminent wichtigen Zone um 211 US-Dollar schmerzt aus charttechnischer Sicht. Zuvor gingen die 220 US-Dollar verloren. Aktuell setzt Amazon die 200 US-Dollar unter Druck. Sollte es darunter gehen, würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 180 US-Dollar bzw. 165 US-Dollar eröffnen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 220 US-Dollar. 

Bn-Redaktion/mt
