Amazon überrascht mit AR-Brillen

11.09.2025, 13:45 Uhr

Amazon startet eine zweigleisige AR-Offensive: Ab 2026 sollen sowohl Konsumenten als auch Lieferfahrer mit eigenen Brillen versorgt werden. Parallel treibt der Konzern mit „Lens Live“ und Assistent „Rufus“ die Verschmelzung von Kamera, KI und Shopping voran. Damit verschärft Amazon den Wettbewerb mit Meta und Co., doch die Börse reagiert bislang zurückhaltend.
Amazon 197,87 EUR +0,22 %

Doppelstrategie mit Risiko – Brillen für Kunden und Fahrer

Amazon setzt auf eine zweigleisige Expansion in die erweiterte Realität. Zum einen soll Ende 2026 oder Anfang 2027 ein Konsumentenmodell der AR-Brille erscheinen, das neue Umsatzpotenziale im Endkundengeschäft eröffnen soll. Zum anderen entwickelt der Konzern eine Variante für die eigene Logistik, die bereits im zweiten Quartal 2026 bei Lieferfahrern im Einsatz sein könnte. Damit verbindet Amazon Technologieoffensive und Effizienzsteigerung – ein Spagat, der die Erwartungen am Markt hochschraubt.

„Lens Live“ und Rufus – Shopping per Kamera

Flankiert wird die Hardware-Initiative von einer neuen App-Funktion: „Lens Live“. Mit dieser KI-gestützten visuellen Suche können Nutzer reale Objekte abfilmen und erhalten sofort Produktempfehlungen. Unterstützt wird das Feature durch Amazons digitalen Assistenten „Rufus“. Aktuell steht die Funktion zehn Millionen US-Kunden zur Verfügung und soll den gesamten Kaufprozess beschleunigen und intuitiver gestalten. Damit baut Amazon seine Plattform systematisch zum All-in-One-Shopping-Ökosystem aus.

Konkurrenzdruck und Börsennervosität

Der Vorstoß in den AR-Markt bringt Amazon in direkte Konkurrenz mit Schwergewichten wie Meta, die seit Jahren Milliarden in das Feld investieren. Der Markt für AR-Brillen gilt als mögliches Nachfolgeprodukt des Smartphones – gleichzeitig aber auch als riskantes Milliardengeschäft. Während die Vision groß ist, reagierte die Börse zunächst verhalten: Kursrückgänge spiegelten eher allgemeine Unsicherheit im Tech-Sektor wider als Zweifel an Amazons Kernstärke. Analysten verweisen weiterhin auf die robuste Position des Unternehmens im E-Commerce und in der Cloud, die auch neue Projekte finanzieren könnte.

Spannend wird es Ende Oktober, wenn die Q3-Zahlen auf den Tisch kommen. Dann zeigt sich, ob Amazon die hohen Investitionen in AR-Hardware und KI-Features stemmen kann – oder ob die neue Strategie die Gewinnmargen unter Druck setzt.

Bn-Redaktion/aw
