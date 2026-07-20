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AMD Aktie nach Rally unter Beobachtung

AMD Aktie Rally sorgt für Zweifel Topinvestor warnt vor hoher Bewertung 20.07.2026, 12:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

AMD Aktie nach Rally unter Beobachtung: AMD Aktie Rally sorgt für Zweifel Topinvestor warnt vor hoher Bewertung
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© Bild von Republica auf Pixabay
Die AMD Aktie hat seit Jahresbeginn deutlich zugelegt und bleibt damit einer der viel beachteten Titel im Halbleitersektor. Doch nach der starken Kursrally wird die Bewertung zunehmend kritisch hinterfragt. Ein Topinvestor hält den jüngsten Anstieg für kaum noch nachvollziehbar, während die Wall Street mehrheitlich optimistisch bleibt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 445,55 EUR +3,49 % Lang & Schwarz

Bewertung rückt in den Mittelpunkt

AMD profitiert seit Monaten von der Fantasie rund um künstliche Intelligenz, Rechenzentren und leistungsfähige Chips. Die Aktie konnte kräftig zulegen, doch genau diese Entwicklung sorgt nun für Warnsignale. Ein prominenter Investor bezeichnet die Bewertung als kaum noch erklärbar.

Damit stellt sich für Anleger die Frage ob der Markt bereits zu viel Zukunft eingepreist hat. Gerade bei wachstumsstarken Technologieaktien kann eine hohe Bewertung lange getragen werden, solange Umsatz und Gewinne schnell genug steigen. Bleibt das Wachstum aber hinter den Erwartungen zurück, kann der Rückschlag deutlich ausfallen.

Wall Street bleibt optimistisch

Trotz der Kritik bleibt die Stimmung an der Wall Street überwiegend positiv. Die Aktie wird weiter mit Strong Buy eingestuft. Analysten setzen darauf dass AMD im Wettbewerb um KI Chips und Serverlösungen weiter Marktanteile gewinnen kann.

Besonders wichtig ist dabei das Geschäft mit Rechenzentren. Wenn AMD dort stärker wächst und Nvidia Marktanteile abnehmen kann, würde das die hohe Bewertung besser rechtfertigen. Gleichzeitig bleibt der Konkurrenzdruck enorm.

Aktie zeigt Stärke

Nach leichten Verlusten am Freitag konnte die AMD Aktie wieder zulegen. Das zeigt dass Anleger weiterhin bereit sind, Rücksetzer zu nutzen. Die Kursbewegung macht aber auch deutlich wie sensibel der Titel auf Nachrichten und Einschätzungen reagiert.

Für Investoren kommt es nun darauf an ob AMD die hohen Erwartungen mit konkreten Zahlen untermauern kann. Entscheidend werden Auftragseingang, Margenentwicklung und der Ausblick auf das KI Geschäft. Die AMD Aktie bleibt ein spannender aber anspruchsvoll bewerteter Technologiewert. Die Warnung eines Topinvestors zeigt dass die Rally nicht ohne Risiko ist. Solange die Wall Street optimistisch bleibt und AMD Wachstum im KI Geschäft liefert, kann der Aufwärtstrend anhalten. Enttäuschungen könnten jedoch schnell zu deutlichen Kursverlusten führen.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/jh
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