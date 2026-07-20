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Japans KI-Deal könnte den Markt neu ordnen 20.07.2026, 11:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Roboter
AI MODIFIED
© Symbolbild von julien Tromeur auf Unsplash
Nvidia baut seine Präsenz in Robotik, physischer KI und intelligenter Fertigung mit neuen Plattformen, Chips und mehr als 20 japanischen Industriepartnern massiv aus. Im Zentrum stehen das kompakte KI-Modell Cosmos 3 Edge, neue Jetson-Thor-Module sowie die mit rund 2,4 Milliarden Dollar geförderte KI-Fabrik FRONTia. Ob daraus langfristig hohe Umsätze entstehen, hängt davon ab, wie schnell die angekündigten Kooperationen in konkrete Anwendungen und Hardwarebestellungen münden.
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Diese KI-Offensive könnte die Industrie neu ordnen

Nvidia treibt die nächste Phase der künstlichen Intelligenz voran und richtet den Blick dabei zunehmend über klassische Rechenzentren hinaus. In Tokio hat der Chipkonzern ein umfangreiches Paket aus neuen Produkten, Plattformen und Industriepartnerschaften vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen physische KI, Robotik und intelligente Fertigung. Mehr als 20 japanische Unternehmen wollen sich der sogenannten Cosmos Coalition anschließen und gemeinsam an Anwendungen für Fabriken, Maschinen und autonome Systeme arbeiten.

Cosmos 3 Edge bringt KI direkt in Roboter und Maschinen

Ein zentraler Baustein der neuen Strategie ist Cosmos 3 Edge. Dabei handelt es sich um ein kompaktes KI-Modell, das für visuelle Wahrnehmung und die Steuerung von Robotern direkt auf Endgeräten entwickelt wurde. Das Modell basiert auf Nvidias Nemotron-Familie und verarbeitet 4 Milliarden Parameter.

Entwickler sollen Cosmos 3 Edge an unterschiedliche Roboter, Fahrzeuge und Sensorsysteme anpassen können. Dadurch will Nvidia KI-Funktionen näher an die jeweilige Maschine bringen, anstatt sämtliche Prozesse ausschließlich in großen Rechenzentren auszuführen.

Ergänzt wird das Angebot durch die neuen Jetson-Thor-Module T2000 und T3000. Sie basieren auf der Blackwell-Architektur und sollen Robotik sowie visuelle KI auf kompakten und energieeffizienten Systemen ermöglichen. Eine neue Speicheroptimierung für die Jetson-Software soll zusätzlich dazu beitragen, leistungsfähige KI-Anwendungen auch auf kleineren Plattformen umzusetzen. Damit adressiert Nvidia nicht nur spezialisierte Industrieprojekte, sondern langfristig einen breiteren Robotikmarkt.

Japans Industriekonzerne schließen sich Nvidias Plattform an

Die Liste der beteiligten Unternehmen umfasst zahlreiche Schwergewichte der japanischen Wirtschaft. Zu den Partnern aus der Robotik zählen FANUC, Yaskawa Electric und Kawasaki Heavy Industries. Aus dem Technologie- und Industriebereich kommen unter anderem Fujitsu, Hitachi, NEC, SoftBank, Sony, Honda R&D sowie das Toyota-nahe Unternehmen Preferred Networks hinzu.

Fujitsu prüft gemeinsam mit FANUC, Yaskawa und Kawasaki den Aufbau einer Kontrollplattform für physische KI auf Basis von Nvidia-Technologie. SoftBank arbeitet parallel an einer eigenen Lösung, die auf Cosmos, Omniverse und Isaac Sim aufbauen soll.

Die Zusammensetzung der Partner verdeutlicht die strategische Reichweite der Initiative. Nvidia positioniert seine Technologie nicht nur für einzelne Robotikprojekte, sondern als mögliche Grundlage für vernetzte Produktionssysteme, digitale Zwillinge und automatisierte Fabriken in unterschiedlichen Industriezweigen.

FRONTia-Projekt erhält Milliardenförderung aus Japan

Den größten Einzelposten der Ankündigungen bildet die Zusammenarbeit mit Noetra Corp. Beide Unternehmen planen den Aufbau einer KI-Fabrik mit dem Namen FRONTia. Die Anlage soll mit 13.750 Vera-CPUs und 27.500 Rubin-GPUs ausgestattet werden. Vorgesehen ist eine Rechenzentrumskapazität von 140 Megawatt.

Japans Wirtschaftsministerium METI unterstützt das Projekt mit umgerechnet rund 2,4 Milliarden Dollar. Ziel ist es, offene multimodale Basismodelle für Robotik, digitale Zwillinge und intelligente Fertigung zu entwickeln.

Nvidia-Chef Jensen Huang erklärte bei der Präsentation, Japans industrielle Expertise werde die nächste industrielle Revolution durch KI anführen. Die Aussage unterstreicht, welche Bedeutung Nvidia dem japanischen Markt beimisst. Das Land verfügt über eine starke Position in Robotik, Maschinenbau und Automatisierung und bietet damit ein passendes Umfeld für die Verbindung von KI-Hardware, Software und industrieller Anwendung.

An der Börse lösten die Ankündigungen zunächst keine positive Kursreaktion aus. Die Nvidia-Aktie schloss am Freitag bei 177,46 Euro und damit 2,14 Prozent unter dem Vortageswert. Gegenüber dem im Mai erreichten 52-Wochen-Hoch von 202,50 Euro ergibt sich ein Abstand von 12,37 Prozent. Auf Jahressicht liegt das Papier dennoch knapp 21 Prozent im Plus.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen Japan-Initiative dürften sich erst mit zeitlichem Abstand zeigen. Sowohl die FRONTia-Fabrik als auch die neuen Jetson-Module befinden sich noch in einer frühen Umsetzungsphase. Entscheidend wird sein, wie schnell aus den angekündigten Partnerschaften konkrete industrielle Anwendungen, Plattformumsätze und größere Hardwarebestellungen entstehen.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/aw
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