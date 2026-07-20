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Milliardenprojekt

Rheinmetall erhält neuen Digitalauftrag 20.07.2026, 17:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Milliardenprojekt: Rheinmetall erhält neuen Digitalauftrag
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© Rheinmetall AG
Rheinmetall erhält im Rahmen der Digitalisierung der Bundeswehr weitere Aufgaben für die Modernisierung der Fahrzeugflotte. Der neue Abruf umfasst umfangreiche Hardware, zusätzliche Integrationsteams und technische Dienstleistungen für digitale Führungs- und Kommunikationssysteme. Während das Milliardenprojekt D-LBO weiter voranschreitet, zeigt sich die Rheinmetall Aktie an der Börse bislang kaum bewegt.
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Die Bundeswehr setzt die Digitalisierung ihrer Fahrzeugflotte fort und ruft weitere Leistungen für das Vorhaben „Digitalisierung Landbasierte Operationen D-LBO” ab. Auftragnehmer ist die Arbeitsgemeinschaft IT-Systemintegration aus der Rheinmetall Electronics GmbH und der blackned GmbH. Neben Hardware umfasst der Auftrag zusätzliche Integrationsteams und technische Unterstützungsleistungen.

Mehr Kapazitäten für die Serienintegration

Für die weitere Serienumrüstung stellt die Arbeitsgemeinschaft zehn zusätzliche Serienintegrationsteams bereit. Die Teams sollen vom vierten Quartal 2027 bis zum vierten Quartal 2028 eingesetzt werden und die verfügbaren Kapazitäten für die Ausstattung der Bundeswehrfahrzeuge erweitern. Ziel ist die fortlaufende Integration digitaler Führungs- und Kommunikationssysteme in unterschiedliche Fahrzeugplattformen.

5.000 Adapterplattensätze und 11.000 Pin Pads

Zum Hardwarepaket gehören 5.000 Adapterplattensätze „Basic”. Sie ermöglichen die Integration von IT- und Funkgeräten in verschiedene Fahrzeugtypen. Zusätzlich ruft die Bundeswehr 11.000 rugged Pin Pads ab. Diese dienen als Bedieneinheiten für kryptographische Funktionen sowie für digitale Führungs- und Kommunikationssysteme.

Software und Schnittstellen im Fokus

Der Auftrag enthält außerdem technische Unterstützungsleistungen während der laufenden Serienintegration. Dazu zählen die Einbindung von Softwarekomponenten, die Optimierung technischer Schnittstellen und Maßnahmen für einen stabilen Systembetrieb. blackned bringt seine Erfahrung mit Softwarearchitekturen und taktischen Kommunikationslösungen ein. Rheinmetall Electronics übernimmt vor allem die Integration der Systemtechnik in die unterschiedlichen Fahrzeugplattformen.

Technologisches Rückgrat der Landstreitkräfte

D-LBO gilt als technologisches Rückgrat für die Modernisierung der deutschen Landstreitkräfte. Das mögliche Gesamtvolumen liegt im Milliardenbereich. Tausende Fahrzeuge und Gefechtsstände sollen mit einer geschützten, durchgängigen und interoperablen Führungs- und Informationsinfrastruktur ausgestattet werden. Das Programm soll zudem die Zusammenarbeit mit NATO-Partnern im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung verbessern.

Rheinmetall Aktie bleibt nahezu unverändert

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 985,90 Euro nach einem Schlusskurs von 984,20 Euro am Vortag. Mit einem Plus von 0,17 % belegt sie Platz 19 im Dax, während der Index um 0,52 Prozent steigt. Das Handelsvolumen liegt bei 52.016 Aktien nach 240.259 Wertpapieren am vorherigen Handelstag. Der Kurs liegt 50,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.988,13 Euro. Das 52-Wochen-Tief beträgt 900,20 Euro. Im Dax erreicht Rheinmetall mit einem Anteil von 2,21 % Platz 15. Der Börsenwert der frei verfügbaren Aktien liegt bei 45,81 Milliarden Euro. Im zuletzt am 31. Dezember beendeten Geschäftsjahr erzielte Rheinmetall 9,75 Milliarden Euro Umsatz und 1,34 Milliarden Euro Gewinn. Ende Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 31.000 Mitarbeiter.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/ar
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