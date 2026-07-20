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RWE Aktie

Offshore Meilenstein treibt den Energieriesen an 20.07.2026, 18:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

RWE Aktie: Offshore Meilenstein treibt den Energieriesen an
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© Siemens Gamesa
RWE erreicht beim größten Offshore Windpark Dänemarks einen wichtigen Meilenstein und sorgt zugleich an der Börse für Aufmerksamkeit. Während beim Projekt Thor bereits die Hälfte der 72 Windkraftanlagen installiert ist, steigt die RWE Aktie um 3,54 % und rückt näher an ihr 52 Wochen Hoch. Nun entscheidet der weitere Baufortschritt darüber, ob die vollständige Inbetriebnahme wie geplant im Jahr 2027 gelingt.
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RWE kommt beim Bau des größten Offshore Windparks Dänemarks planmäßig voran. Gleichzeitig legte die RWE Aktie im Dax deutlich zu und näherte sich ihrem 52 Wochen Hoch. Anleger richten den Blick nun auf die weiteren Baufortschritte und die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2027.

Hälfte der Anlagen bereits installiert

Beim Offshore Windpark Thor wurden 36 der insgesamt 72 geplanten Windkraftanlagen erfolgreich installiert. Das Projekt entsteht vor der dänischen Westküste und soll eine Gesamtleistung von 1,1 Gigawatt erreichen. Jede Turbine von Siemens Gamesa leistet bis zu 15 Megawatt, ragt rund 148 Meter über den Wasserspiegel und besitzt 115 Meter lange Rotorblätter.

Tobias Keitel, Chief Technology Officer RWE Offshore Wind, erklärte: „Mit jeder Turbine, die wir installieren, kommen wir der Fertigstellung von Dänemarks größtem Offshore-Windpark einen Schritt näher.

Fertigstellung bis Frühjahr 2027 geplant

Die Installation erfolgt mithilfe des Schiffs „Brave Tern“ der Reederei Fred. Olsen Windcarrier. Die verbleibenden 36 Anlagen sollen bis Ende 2026 errichtet werden. Tests und Arbeiten zur Inbetriebnahme laufen bereits.

Der vollständige Abschluss wird bis Frühjahr 2027 erwartet. Anschließend soll Thor rechnerisch mehr als eine Million dänische Haushalte mit Ökostrom versorgen können. RWE will den Windpark 2027 vollständig kommerziell in Betrieb nehmen.

Neue Materialien sollen Emissionen senken

Thor setzt auch bei den verwendeten Materialien neue Maßstäbe. Der Windpark soll weltweit der erste Offshore Standort sein, an dem 36 Türme aus kohlenstoffärmerem Stahl von Siemens Gamesa verwendet werden.

Zusätzlich erhalten 40 Turbinen insgesamt 120 recyclebare Rotorblätter. Damit sollen Rohstoffe nach dem Ende der Nutzungsdauer leichter wiederverwendet werden können. RWE sieht darin einen wichtigen Schritt zu mehr Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus von Offshore Windparks.

RWE hält Mehrheit am Windpark Thor

Der Offshore Windpark ist ein Gemeinschaftsprojekt von RWE und Norges Bank Investment Management. RWE hält 51 %, während Norges Bank Investment Management mit 49 % beteiligt ist.

Der deutsche Energiekonzern verantwortet sowohl den Bau als auch den späteren Betrieb während der gesamten Laufzeit. Für RWE erweitert Thor das Portfolio im Bereich erneuerbare Energien und erhöht langfristig die verfügbare Erzeugungsleistung aus Offshore Windkraft.

RWE Aktie steigt um 3,54 %

An der Börse reagierte die RWE Aktie mit deutlichen Kursgewinnen. Zum Xetra Handelsschluss lag der Kurs bei 57,98 Euro, nachdem er am vorherigen Handelstag bei 56,00 Euro geschlossen hatte. Mit einem Plus von 3,54 % erreichte RWE Platz 2 im Dax, während der Leitindex insgesamt um 0,12 % zulegte.

Insgesamt wechselten 1.452.794 Aktien den Besitzer. Am vorherigen Handelstag waren es 1.346.203 Wertpapiere. Die Aktie liegt 4,57 % unter ihrem 52 Wochen Hoch von 60,76 Euro. Das 52 Wochen Tief beträgt 33,04 Euro. Mit einem Börsenwert von 39,96 Milliarden Euro erreicht RWE im Dax eine Gewichtung von 1,93 %.

AI Inhalte minimal mit KI optimiert.

Bn-Redaktion/ar
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