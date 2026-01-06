Geheimer Ritterschlag der Industrie:
AMD attackiert Nvidia

Neuer Super-Chip für Unternehmen 06.01.2026, 16:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild AMD
© Foto von Timothy Dykes auf Unsplash
AMD konkurriert weiter mit dem Marktführer Nvidia. Auf der Messe CES stellte CEO Lisa Su dazu den neuen Chip MI440X vor. Er wurde für kleinere Rechenzentren in Unternehmen entwickelt. Damit können Firmen ihre KI-Systeme und Daten direkt vor Ort betreiben, anstatt sie in die Cloud auszulagern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 182,01 EUR -3,42 % TTMzero RT
NVIDIA 162,16 EUR +1,17 % TTMzero RT

Offensive mit neuer Hardware
Neben dem Modell für Firmenkunden kündigte Su das High-End-System "Helios" an. Dieses basiert auf dem leistungsstarken MI455X-Beschleuniger sowie der neuen "Venice"-CPU und soll noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen. AMD reagiert damit auf den Druck der Investoren, die schnellere Fortschritte beim Gewinnen von Marktanteilen fordern. Das Ziel ist klar: Einen größeren Teil der Milliarden-Budgets abzugreifen, die derzeit noch dominierend an Nvidia fließen.

Allianz mit OpenAI
Prominente Unterstützung kam von OpenAI-Mitgründer Greg Brockman, der die strategische Partnerschaft auf der Bühne bekräftigte. Gemeinsam mit Su hob er hervor, dass künftiges Wirtschaftswachstum direkt von der Verfügbarkeit massiver KI-Ressourcen abhänge. Auch Bedenken bezüglich einer sinkenden Nachfrage trat die Konzernchefin entgegen. Sie stellte klar, dass die aktuelle Rechenleistung noch längst nicht ausreiche und sich der Sektor trotz der bisherigen Milliardenumsätze erst ganz am Anfang seiner Entwicklung befinde.

Ambitionierte Zukunftspläne
Einen besonders gewagten Ausblick gab das Management auf die übernächste Generation. Die für 2027 geplante MI500-Serie soll eine bis zu 1.000-fache Leistungssteigerung gegenüber der 2023 eingeführten MI300-Reihe bieten. Diese technische Ansage soll beweisen, dass AMD langfristig in der Lage ist, das Innovationstempo von Nvidia nicht nur mitzugehen, sondern potenzielle Technologiesprünge aktiv mitzugestalten.

Bn-Redaktion/js
