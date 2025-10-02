Anzeige
+++Starkes Upside-Potenzial Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial+++
AMD und Intel

Neue Allianz oder nur ein Gerücht? 02.10.2025, 19:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

AMD und Intel: Neue Allianz oder nur ein Gerücht?
© Symbolbild von Vishnu Mohanan auf Unsplash
Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) steht derzeit bei 145 EUR und gehört damit zu den Top-Performern im Halbleitersektor. Die jüngste Kursrally ist eng mit der Euphorie um Künstliche Intelligenz und Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit mit Intel verknüpft. Doch wie viel Substanz steckt hinter den jüngsten Bewegungen – und wo lauern die Risiken?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 144,84 EUR +4,73 % L&S Exchange
Intel 31,62 EUR +3,14 % TTMzero RT

Kursentwicklung und Bewertung

Mit dem Kurs von 145 EUR hat AMD seit Jahresbeginn rund 28 % zugelegt und bewegt sich damit nur knapp unter dem 12-Monats-Hoch von 152 EUR. Auf Basis der aktuellen Marktkapitalisierung von 236 Milliarden USD gehört AMD zu den größten Chipdesignern weltweit, auch wenn der Abstand zu Branchenprimus Nvidia (1,8 Billionen USD) riesig bleibt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei über 50, was zeigt, dass Investoren sehr hohe Erwartungen an die zukünftige Gewinnentwicklung haben.

KI-Boom als Wachstumsmotor

Ein wesentlicher Treiber der Rally ist der globale KI-Boom. Analysten von Barron’s betonen, dass AMD mit seiner MI300X-Beschleuniger-Serie eine zunehmend wichtige Rolle im Wettbewerb mit Nvidia spielt. Großkunden aus dem Cloud- und KI-Sektor wie Microsoft und Meta testen bereits AMDs Chips in ihren Rechenzentren.

Zusätzlich hat AMD einen Deal mit Cohere AI geschlossen, einem kanadischen KI-Startup, das Sprachmodelle für Unternehmen entwickelt. Dies stärkt AMDs Position in einem Markt, der laut Goldman Sachs bis 2030 ein Volumen von über 5 Billionen USD erreichen könnte.

Intel-Gerüchte: Kooperation statt Rivalität?

Besonders viel Aufmerksamkeit erregen Berichte, wonach Intel AMD als Foundry-Kunden gewinnen möchte. Intel baut seine Foundry-Sparte massiv aus, um unabhängige Chipdesigner zu bedienen. Laut Nachrichten könnte AMD ein solcher Kunde werden, auch wenn Analysten von Bernstein skeptisch sind: „AMD wird traditionell bei TSMC fertigen – ein Wechsel zu Intel wäre nur in Ausnahmefällen denkbar.“

Sollte es dennoch zu einer Kooperation kommen, wäre dies ein strategischer Paradigmenwechsel, der die Halbleiterindustrie neu ordnen könnte.

Risiken und kritische Stimmen

Nicht alle Marktbeobachter sind optimistisch. Ein Beitrag warnt, dass AMD bei aller Euphorie noch deutliche Margenschwächen gegenüber Nvidia hat. Während Nvidia Bruttomargen von 75 % erreicht, liegt AMD bei rund 48 %. Zudem gilt das Unternehmen als anfälliger für Preisdruck, insbesondere im klassischen PC- und Gaming-Segment, das weiter schwächelt.

Analystenstimmen

Dennoch überwiegt aktuell der Optimismus. Mehrere Häuser haben ihre Kursziele angehoben, im Schnitt liegt das Konsensziel laut Bloomberg bei 155 EUR. Damit sehen Analysten noch rund 7 % Potenzial. Entscheidend werden die nächsten Quartalszahlen und die Frage sein, ob AMD seine KI-Chips in ausreichend großen Stückzahlen verkaufen kann.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum ist die Stimmung positiv, aber nicht euphorisch. Viele Anleger sehen in AMD eine Langfrist-Story, die vom KI-Trend getragen wird. Ein Nutzer schreibt: „Wenn Intel wirklich als Partner einsteigt, wäre das ein Befreiungsschlag.“ Andere warnen: „Die Bewertung ist schon sehr hoch, da muss AMD liefern.“ Insgesamt überwiegt ein vorsichtiger Optimismus, getragen von der Hoffnung auf nachhaltige Marktanteilsgewinne im KI-Sektor.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VH44SF
Ask: 0,64
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VH4MVW
Ask: 1,83
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH44SF VH4MVW. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
BYD rutscht ab: Erste Umsatzdelle seit fünf Jahren

19:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vinci stockt Rückkaufprogramm erneut auf, doch die Aktie bleibt …

15:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor neuer Rekordjagd: DHL Group – Lage bleibt prekär. Neue …

13:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wenn das passiert, dann: Nordex – Aktie im Aufwind

12:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Geschäft schwächelt, doch VW-Aktie trotzt den Zahlen

11:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nel ASA im Höhenflug trotz tief verwurzelter Unsicherheit: NEL-…

11:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Das sieht doch wieder besser aus: Novo Nordisk dreht nach oben ab

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Banken-Fieber: 500 Millionen Dollar locken Banken in den EA-Mega-…

Gestern 19:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer