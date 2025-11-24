Anleger ergreifen die Flucht

Anleger ergreifen die Flucht: Rheinmetall – Kursdebakel findet Fortsetzung
Bereits zuletzt verzeichneten die Aktien der Rüstungskonzerne empfindliche Kursverluste. Die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges haben Fahrt aufgenommen und laufen auf Hochtouren. Obgleich es noch zu keinen belastbaren Ergebnissen gekommen ist und ein Scheitern jederzeit möglich ist, ziehen sich Anleger und Investoren aus Rüstungsaktien zurück. Rheinmetall, Renk, Hensoldt aber auch die britische BAE Systems oder die italienische Leonardo stehen in diesen Tagen stark unter Druck.
Nehmen wir das Beispiel Rheinmetall. Die fundamentale Stärke des Unternehmens ist beeindruckend. Der Wachstumspfad scheint vordefiniert. Dennoch geriet die Aktie zuletzt enorm unter Druck. Und der untere Chart zeigt eindrucksvoll, dass es dabei nicht bleiben muss. Die eminent wichtige Unterstützung von 1.500 Euro steht derzeit massiv unter Druck. Sollte sich der Bruch dieser Unterstützung manifestieren, ist Obacht geboten. Schauen wir uns die aktuelle Konstellation einmal genauer an. 

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des Rüstungskonzerns überschrieben wir am 20. November an dieser Stelle mit „Jetzt wird es bitter. Aktie wankt bedenklich“. Zum damaligen Zeitpunkt fiel die Aktie aus ihrer Handelsspanne 1.800 Euro / 1.680 Euro; sprich Rheinmetall löste die Range über die Unterseite (1.680 Euro) auf. Das damit installierte Verkaufssignal entfaltet aktuell seine Wirkung.

Der obere Chart verdeutlicht, mit welcher Vehemenz derzeit die Korrektur wütet. Ohne größere Gegenwehr ging es für die Aktie in Richtung 1.500 Euro. Dieser eminent wichtige Kursbereich stand bereits im August dieses Jahres zur Disposition. Damals hielt er dem Verkaufsdruck stand. Das war gleichzeitig die Basis für die imposante Kursrallye, die schließlich Ende September / Anfang Oktober mit Kursen um 2.000 Euro ihren Höhepunkt erreichte. Danach kippte die Aktie nach unten. Mit dem Rücksetzer unter die 1.500 Euro läuft die Rheinmetall-Aktie nunmehr Gefahr, dass es zu weiteren Abgaben in Richtung 1.250 Euro kommt. Ob der Dynamik der Korrektur ist auch ein Test der 1.000 Euro in den kommenden Wochen nicht kategorisch auszuschließen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 1.680 Euro.

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihr Votum „market-perform“ für Rheinmetall und das Kursziel von 1.980 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten hingegen ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 2.060 Euro.

