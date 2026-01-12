Anleger fliehen

Trump treibt Investoren in Gold 12.01.2026, 11:12 Uhr

Gold und Silber erreichen neue Rekordhöhen. Politische Unsicherheiten und Zinssorgen treiben Anleger in sichere Häfen. Edelmetalle erleben einen historischen Nachfrageboom.
Angst um die Fed und Iran-Spannungen befeuern die Rally

Ein drohendes Strafverfahren des US-Justizministeriums gegen die US-Notenbank hat Gold und Silber auf historische Höchststände getrieben. Gold näherte sich der Marke von 4.600 Dollar pro Unze, Silber kletterte auf fast 85 Dollar. Fed-Chef Jerome Powell warnte, die mögliche Anklage sei „im Kontext der Drohungen und des anhaltenden Drucks der Regierung“ zu sehen, die Geldpolitik zu beeinflussen. Der Dollar schwächte sich ab, während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen leicht anzogen.

Hinzu kommt geopolitische Unsicherheit: Tote bei Protesten im Iran steigerten das Bedürfnis nach sicheren Häfen. Die Möglichkeit eines politischen Umsturzes in Teheran und neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump sorgten für zusätzliche Nervosität. Trump stellte erneut den NATO-Bündniswert infrage und deutete Maßnahmen gegen Iran an – nur kurz nach der Übernahme des venezolanischen Präsidenten Maduro.

Investoren fliehen in Sachwerte – auch Silber auf Allzeithoch

Die Edelmetallrally basiert auf mehreren Faktoren: sinkende US-Zinsen, geopolitische Spannungen, Vertrauensverluste in den Dollar und institutionelle Risiken rund um die Fed. Mehr als ein Dutzend Vermögensverwalter halten an ihren Goldpositionen fest und sehen weiterhin langfristiges Potenzial.

Silber sprang um fast 6 % auf 84,6090 Dollar – der höchste Stand aller Zeiten. 2025 hatte das Metall bereits rund 150 % zugelegt, angetrieben von einem Short Squeeze im Oktober. Der physische Markt bleibt angespannt: Handelszölle blockieren Lieferungen aus US-Lagern, während die Nachfrage weiter steigt. Laut BMI, einer Einheit von Fitch Solutions, werde sich das Angebotsdefizit 2026 fortsetzen – vor allem wegen wachsender Investmentnachfrage.

Zölle auf Edelmetalle?

Gleichzeitig wird der Bericht zur „Section 232“-Untersuchung erwartet, der mögliche US-Zölle auf Silber, Platin und Palladium nach sich ziehen könnte. Analysten erwarten die Veröffentlichung noch im Januar.

US-Arbeitsmarktdaten stützten zuletzt die Spekulation auf weitere Zinssenkungen. Märkte rechnen derzeit mit mindestens zwei weiteren Schritten in diesem Jahr. „Schwächere US-Arbeitsmarktzahlen haben die Erwartungen verstärkt, dass die Fed früher und aggressiver auf Zinssenkungen umschwenkt“, erklärte Priyanka Sachdeva von Phillip Nova. Das senke reale Renditen und erhöhe die Attraktivität nicht verzinslicher Anlagen wie Gold.

Auch andere Metalle profitieren: Kupfer stieg auf 13.195 Dollar je Tonne, Aluminium und Zinn erreichten mehrjährige Höchststände. Anleger setzen zunehmend auf Rohstoffe, die als Gewinner einer US-Zinssenkung, schwächeren Dollar und gestörten Lieferketten gelten.

Bn-Redaktion/ts
