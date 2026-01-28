Geopolitische Spannungen:
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
Anzeige
ASML boomt

Warum werden dann Mitarbeiter entlassen? 28.01.2026, 10:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Fabrik
© SymbolBild von Gerd Altmann auf Pixabay
ASML sprengt alle Erwartungen mit einem historischen Auftragseingang – mitten im globalen KI-Boom. Trotz voller Auftragsbücher und Rekordbewertung plant der Konzern tausende Stellenstreichungen. Was hinter dem scheinbaren Widerspruch steckt, wirft ein neues Licht auf die Zukunft der Halbleiterindustrie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.290,80 EUR +6,45 % Tradegate
Intel 39,07 EUR +6,42 % Lang & Schwarz
NVIDIA 160,02 EUR +2,18 % Baader Bank

Nachfrage nach High-End-Chipmaschinen explodiert

ASML hat im vierten Quartal 2025 mit einem Rekordauftragseingang von 13,2 Milliarden Euro die Prognosen der Analysten nahezu verdoppelt – erwartet wurden im Schnitt lediglich 6,85 Milliarden Euro. Hintergrund ist der weltweite Ausbau von KI-Infrastrukturen, der die Nachfrage nach den hochkomplexen Lithografiemaschinen des Konzerns rasant steigen lässt. Mehr als die Hälfte der Bestellungen entfielen dabei auf Extreme-Ultraviolett-(EUV)-Systeme im Wert von 7,4 Milliarden Euro.

ASML bleibt unverzichtbar für die KI-Revolution

Als einziger Hersteller dieser Schlüsseltechnologie beliefert ASML sämtliche großen Halbleiterproduzenten – darunter TSMC und Intel. Die Maschinen sind essenziell für die Fertigung von Nvidia-Beschleunigern, die wiederum zentrale Bausteine in Rechenzentren für KI-Anwendungen sind. „In den letzten Monaten haben viele Kunden eine deutlich positivere Einschätzung der mittelfristigen Marktlage geteilt“, sagte CEO Christophe Fouquet. Daraus ergäben sich „eine signifikante Ausweitung der Kapazitätspläne“ und die historische Bestellmenge.

Aktie auf Rekordhoch – dennoch 1.700 Jobs betroffen

Die Börse reagierte prompt: Die ASML-Aktie stieg in Amsterdam um bis zu 7,5â€¯% auf ein Allzeithoch von 1.309 Euro. Der Börsenwert kletterte auf über 500 Milliarden US-Dollar. Dennoch kündigte das Unternehmen an, rund 1.700 Stellen abzubauen – vor allem in den Niederlanden, teilweise auch in den USA. Das entspricht etwa 4â€¯% der Belegschaft. Betroffen seien vor allem Führungspositionen in der Technologie- und IT-Organisation. Laut CFO Roger Dassen will man dadurch eine „agilere“ Struktur schaffen, damit „Ingenieure wieder Ingenieure sein können“.

2026: Umsatzwachstum trotz Kürzungen erwartet

Im Gesamtjahr 2025 lag der Umsatz bei 32,7 Milliarden Euro. Für 2026 prognostiziert ASML Erlöse zwischen 34 und 39 Milliarden Euro – eine Anhebung der bisherigen Erwartungen. Bloomberg Intelligence hält das obere Ende der Spanne für realistisch, gestützt durch Investitionspläne von TSMC (über 52 Milliarden Dollar) sowie starke Ausgaben von Speicherherstellern wie SK Hynix, Samsung und Micron.

China bleibt wichtigster Einzelmarkt – trotz Exportrestriktionen

36â€¯% der Systemverkäufe im Quartal entfielen auf China – obwohl ASML seine modernsten EUV- und fortschrittlichen DUV-Anlagen aufgrund von Exportverboten dort nicht anbieten darf. Geliefert werden ausschließlich ältere Modelle, teils acht Generationen zurückliegend. Dennoch stocken chinesische Chiphersteller ihre Kapazitäten mit diesen Systemen weiter auf.

Großprojekt: Neuer Hightech-Campus geplant

Parallel plant ASML eine Erweiterung seiner Kapazitäten in der Nähe von Eindhoven. Bis 2028 soll dort ein neuer Campus für bis zu 20.000 Beschäftigte entstehen – ein klares Signal für langfristiges Wachstum in einem Sektor, den Nvidia-Chef Jensen Huang kürzlich als „größten Infrastrukturaufbau in der Menschheitsgeschichte“ bezeichnete.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ7GBU
Ask: 24,87
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ7GBU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
4 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
5 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
6 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ASML-Aktie lässt es krachen: Zahlen und Ausblick überzeugen

11:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Panik nach interner E-Mail: Angst vor Entlassungen bei Amazon

10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eine Tonne pro Woche: Krypto-Gigant kauft heimlich massiv Gold

10:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber eskalieren vollends: Spektakuläre Rekordjagd lässt…

10:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Schwache Quartalszahlen, aber starker Ausblick: Texas Instruments …

8:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP‑Aktie vor Quartalszahlen unter Druck trotz positiver …

Gestern 18:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PUMA-Aktie explodiert nach Anta‑Sports‑Deal – strategische …

Gestern 18:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir im Spannungsfeld von Euphorie und Fundamentaldaten

Gestern 17:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer