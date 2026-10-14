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ASML mit exzellenten Zahlen

Unternehmen passt Prognose an – Was macht die Aktie? 14.10.2026, 11:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ASML mit exzellenten Zahlen: Unternehmen passt Prognose an – Was macht die Aktie?
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© KI gestütztes Symbolbild
ASML legte heute (14. Oktober) die aktuellen Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 vor. Nachdem die Zahlen zum 2. Quartal 2026 zu deutlich positiven Kursreaktionen geführt hatten, erhoffte man sich einen ähnlichen Effekt auch dieses Mal; schließlich bedarf der Aktienkurs frischer Impulse.
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ASML Holding 1.481,30 EUR +0,11 % Baader Bank
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ASML überzeugt mit starken Zahlen

Die Aktie des niederländischen Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) reagierte leicht positiv auf die Q3-Ergebnisse. Schauen wir uns die Daten einmal im Detail an.

ASML Holding Aktienchart

ASML veröffentlichte für das 3. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 11,662 Mrd. Euro, nach 9,326 Mrd. Euro im 2. Quartal 2026. ASML gab einen beeindruckenden Nettogewinn in Höhe von 4,960 Mrd. Euro an, nach 2,918 Mrd. Euro im entsprechenden Vorquartal. Das EPS wurde für den aktuellen Berichtszeitraum demnach mit 12,95 Euro vermeldet, nach einem EPS in Höhe von 7,59 Euro im 2. Quartal 2026. Besonders herausragend ist die Entwicklung der Bruttomarge. Lag diese im 2. Quartal 2026 noch bei „nur“ 54 Prozent, zog sie im 3. Quartal 2026 auf nunmehr 57,5 Prozent an. Damit setzte sich der positive Trend beschleunigt fort. Noch im 1. Quartal 2026 lag die Bruttomarge bei 53 Prozent. 

Mittlerweile ist es schon zur Tradition geworden, dass ASML die Jahresprognose nach oben anpasst – so auch dieses Mal. ASML erwartet für das Gesamtjahr 2026 nunmehr einen Umsatz zwischen 44 Mrd. bis 45 Mrd. Euro, nach zuvor 43 Mrd. bis 45 Mrd. Euro. Die Bruttomarge wird nunmehr mit „ungefähr 56 Prozent“ erwartet. Zuvor ging man von 54 bis 56 Prozent aus.

Aktuelle Analystenstimmen

Nach der Zahlenveröffentlichung gab es bereits die ersten Analystenmeinungen. So bestätigten die Analysten von JPMorgan ihr „overweight“ und ihr Kursziel von 2.100 Euro. Die Analysten von Jefferies bleiben hingegen bei ihrem „hold“ und dem Kursziel von 1.650 Euro. 

Das macht die ASML-Aktie

Die Aktie befindet sich in einer schwierigen charttechnischen Konstellation. Der Kursverlauf der letzten Monate weist Ansätze einer Top-Bildung aus. Der zentralen Unterstützung im Bereich von 1.400 / 1.350 Euro kommt daher eine große Bedeutung zu. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Um eine mögliche Top-Bildung zu verhindern, muss die Aktie die Widerstände bei 1.670 Euro und 1.750 Euro aufbrechen. 

Bn-Redaktion/mt
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