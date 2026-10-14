Anzeige
+++>>> Uran-Explorer meldet Treffer!: Jetzt wird es spannend – Steht diese kaum bekannte Uran-Aktie jetzt vor einer Neubewertung? <<<+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
BlackRock mit starkem Quartal

Gewinn und Vermögen übertreffen Erwartungen - Aktie springt hoch 14.10.2026, 13:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BlackRock
AI MODIFIED
© Foto von Expect Best: https://www.pexels.com/de-de/foto/low-angle-view-des-burogebaudes-gegen-himmel-32370
BlackRock hat im dritten Quartal 2026 die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Vermögensverwalter erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 15,93 US-Dollar und lag damit deutlich über der Prognose von 14,30 US-Dollar. Gleichzeitig wuchs das verwaltete Vermögen um 15 Prozent auf 15,49 Billionen US-Dollar. Die Aktie reagierte mit einem Plus von rund vier Prozent.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BlackRock 997,95 EUR -0,23 % Baader Bank
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Gewinn deutlich gesteigert

Im Zeitraum bis Ende September erhöhte BlackRock den Nettogewinn von 1,32 auf 1,659 Milliarden US-Dollar. Auch der Umsatz entwickelte sich besser als erwartet. Mit 7,75 Milliarden US-Dollar übertraf er die Marktschätzung von rund 7,44 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag sogar 1,63 US-Dollar über der Konsensprognose.

15,49 Billionen Dollar verwaltet

Besonders stark entwickelte sich das verwaltete Vermögen. Gegenüber dem Vorjahresquartal legte es um 15 Prozent auf 15,49 Billionen US-Dollar zu. Gleichzeitig sammelte BlackRock netto 205,47 Milliarden US-Dollar an neuen Mitteln ein. Damit blieb das Volumen zwar knapp unter den 205,64 Milliarden US-Dollar aus dem Vorjahr, bewegt sich aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

iShares liefert wichtigen Beitrag

Ein großer Teil der Zuflüsse entfiel auf die ETF-Sparte iShares. Dort flossen im dritten Quartal rund 135 Milliarden US-Dollar zu, während aktive Strategien weitere 66 Milliarden US-Dollar beitrugen. Über die vergangenen zwölf Monate summierten sich die Nettozuflüsse auf 869 Milliarden US-Dollar. Die Basisgebühren verzeichneten zudem ein organisches Wachstum von 11 Prozent.

Aktie reagiert positiv

Die starken Quartalszahlen sorgen an der Börse für einen deutlichen Impuls. Am Mittwoch lag die BlackRock-Aktie zeitweise rund vier Prozent im Plus. Für die weitere Entwicklung wird entscheidend sein, ob das hohe Wachstum bei verwaltetem Vermögen und Gebühreneinnahmen anhält. BlackRock sieht weiteres Potenzial unter anderem in den privaten Märkten, der Altersvorsorge und internationalen Plattformen.

.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GN33E7
Ask: 0,00
Hebel: 19,97
mit starkem Hebel
GU4KR8
Ask: 0,00
Hebel: 4,48
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GN33E7 GU4KR8. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 KI-Boom unter Druck: Asiens Börsen brechen ein – droht dem DAX die nächste Verkaufswelle? Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte Hauptdiskussion
3 Tagesvorschau 13. Oktober: Bilanzen, Arbeitsmarkt und Immobilien: Dichter Daten-Dienstag Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Warum die deutsche Wirtschaft stärker wächst Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Umfrage: Mehrheit hält Merz' Kanzlerschaft für gescheitert Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX vor richtungsweisendem Wochenschluss: Infineon – Das dicke …

9:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom: TSMC liefert Rekordzahlen – doch Anleger drücken auf …

Gestern 20:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX-Traum bekommt Risse: Aktie stürzt zweistellig ab

Gestern 18:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Ausverkauf: Nvidia rutscht trotz TSMC-Rekord weiter ab

Gestern 17:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aufträge vervierfacht: Nel büßt fast zwei Drittel Umsatz ein

Gestern 15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Silber bricht dramatisch ein: Diese Silberminenaktie könnte nun ü…

Gestern 15:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Angriffe in der Straße von Hormus: Ölpreis fällt dennoch

Gestern 14:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon: Chip-Ausverkauf trifft den DAX-Konzern

Gestern 13:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer