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RENK

Millionenauftrag sichert Geschäft bis 2032 14.10.2026, 16:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

RENK
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© Symbolbild: iStock.com/ZenitX
RENK und KNDS Deutschland erweitern einen bestehenden Auftrag für den Kampfpanzer Leopard 2 und Fahrzeuge der zugehörigen Familie. Das zusätzliche Volumen beträgt rund 130 Millionen Euro und umfasst Getriebe sowie die passende Steuerungstechnik. Die Auslieferungen sollen 2029 beginnen und bis 2032 abgeschlossen werden.
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KNDS erweitert bestehenden Auftrag

Bei der Vereinbarung handelt es sich nicht um einen vollständig neuen Einzelauftrag, sondern um die Erweiterung eines bestehenden Auftrags zwischen RENK und KNDS Deutschland. Das zusätzliche Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 130 Millionen Euro. RENK soll weitere Getriebe des Typs HSWL 354 liefern. Hinzu kommen die Getriebesteuerung TCS-354A und der Gangwahlschalter G4MA11. Die Komponenten sind für den Leopard 2 und weitere Fahrzeuge der Leopard-2-Familie vorgesehen.

Lieferungen beginnen ab 2029

Die Auslieferung der zusätzlich bestellten Komponenten soll 2029 starten und 2032 abgeschlossen werden. Der Auftrag reicht damit mehrere Jahre in die Zukunft und erhöht die Sichtbarkeit künftiger Umsätze im Geschäft mit militärischen Fahrzeugantrieben. RENK und KNDS arbeiten beim Leopard 2 bereits seit Jahrzehnten zusammen. Die aktuelle Erweiterung fällt zugleich in eine Phase, in der KNDS seine Produktionskapazitäten für die Leopard-2-Familie hochfährt.

HSWL 354 seit Jahrzehnten im Einsatz

Das hydromechanische Schalt-, Wende- und Lenkgetriebe HSWL 354 bildet seit mehr als vier Jahrzehnten einen zentralen Bestandteil des Leopard 2. Im Juni 2026 begann RENK am Standort Augsburg mit der Fertigung des 4.000sten HSWL 354. Nach Angaben von KNDS befinden sich derzeit rund 3.300 Leopard-2-Kampfpanzer und Fahrzeuge der Leopard-2-Familie in 23 Ländern im Einsatz. Damit verfügt RENK über eine große installierte Basis für sein Antriebssystem.

RENK-Aktie legt im Tagesverlauf zu

Auch die RENK-Aktie zeigt sich am Mittwoch fester. Im XETRA-Handel stieg das Papier zeitweise um 2,7 Prozent auf 34,80 Euro und erreichte in der Spitze 34,92 Euro. Später verringerte sich das Plus wieder. Zuletzt wurde die Aktie bei rund 34,68 Euro und damit etwa 1,5 Prozent höher gehandelt. Das 52-Wochen-Tief hatte das Papier am 8. Oktober 2026 bei 33,49 Euro erreicht.

Auftrag stärkt langfristige Umsatzsichtbarkeit

Für RENK ist vor allem die lange Lieferperiode des Auftrags relevant. Das zusätzliche Volumen von 130 Millionen Euroverteilt sich auf Auslieferungen zwischen 2029 und 2032 und stärkt damit die mittelfristige Auftragsbasis. Gleichzeitig unterstreicht die Erweiterung die enge Zusammenarbeit mit KNDS beim Leopard 2. Für die weitere Entwicklung bleibt entscheidend, ob zusätzliche Bestellungen folgen und sich der hohe Auftragseingang dauerhaft in steigenden Umsätzen und Ergebnissen niederschlägt.

Bn-Redaktion/tb
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