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Gold taumelt Richtung Abgrund

Für Newmont könnte es nun heftig werden 14.10.2026, 14:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold taumelt Richtung Abgrund: Für Newmont könnte es nun heftig werden
AI MODIFIED
© AI gestützte Illustration
Wieder einmal musste der Goldpreis erkennen, dass die Bäume gegenwärtig nicht in den Himmel wachsen. Der jüngste Versuch, den Widerstandsbereich um 4.200 US-Dollar zu überwinden, endete erfolglos. Das Unvermögen des Edelmetalls, Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt zur Vorsicht. Ein Rücksetzer unter die Marke von 4.000 US-Dollar ist noch längst nicht vom Tisch. Der heutige Handelstag könnte vor diesem Hintergrund entscheidend werden.
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Newmont Corporation 103,23 EUR -0,02 % Quotrix Düsseldorf
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Gold zittert vor US-Verbraucherpreisen

Im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) werden die US-Verbraucherpreisdaten für September veröffentlicht. Einmal mehr gilt die Aufmerksamkeit der Märkte der Kernrate. Zwar haben die Verbraucherpreise nicht ganz den Stellenwert wie die PCE-Daten, dennoch haben sie das Potenzial, den Edelmetallen wichtige Impulse zu geben – in jedwede Richtung. Am morgigen Donnerstag stehen noch die wichtigen US-Erzeugerpreisdaten zur Veröffentlichung an. Auch sie könnten Gold und Silber bewegen.

Aktuelles Umfeld bleibt belastend

Der Goldpreis hat es schwer, sich gegen das aktuelle Umfeld zu behaupten. Die hohen Ölpreise treiben die Renditen der US-Staatsanleihen permanent an. Dass sich Brent-Öl aktuell in Richtung 110 US-Dollar schiebt, spricht nicht unbedingt dafür, dass sich die Lage kurzfristig entspannen wird. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegen mit aktuell knapp 5,2 Prozent noch immer auf einem sehr exponierten Niveau, obgleich sie von ihrem letzten Hoch von 5,35 Prozent bereits etwas zurückkamen. 

Die Aktien der Goldminenbetreiber konnten sich der Goldpreisschwäche nicht entziehen – so auch nicht der Platzhirsch Newmont

Newmont Coporation Aktienchart

Für Newmont könnte es nun heftig werden 

Auch die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont Corp. (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) kann sich der Gemengelage nicht entziehen. Zuletzt ging es für die Goldminenaktie unter eine eminent wichtige Unterstützung. Der Rücksetzer wirkt nach. 

Newmont wird am 22.Oktober nach US-Handelsschluss die Zahlen für das 3. Quartal 2026 veröffentlichen und diese sollten besser gut ausfallen. 

Der Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 120 US-Dollar war ein herber Rückschlag für die Aktie. Die orientierte sich daraufhin rasch in Richtung 110 US-Dollar, wurde aber von der knapp darüber liegenden 200-Tage-Linie aufgehalten. 

Wie kann es nun weitergehen?

Im besten Fall verteidigt Newmont den Bereich um 110 US-Dollar. Sollte sich die Goldpreisschwäche allerdings ausweiten, muss mit weiteren Abgaben auf 100 US-Dollar und, wenn es heftig werden sollte, auch unter die 100 US-Dollar gerechnet werden. Eine schnelle Rückkehr der Aktie über die 120 US-Dollar würde das Chartbild zumindest stabilisieren. 

Bn-Redaktion/mt
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