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Erholung nach Jahrestief

Gelingt Vonovia die Erholung vom Tief? 14.10.2026, 13:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Vonovia
AI MODIFIED
© Zentrale // Simon Bierwald
Die Vonovia-Aktie hat sich am Mittwoch vom jüngsten Jahrestief gelöst. Der Kurs steigt um rund 2,3 Prozent auf 17 Euro, nachdem der Titel am 8. Oktober bei 16,18 Euro ein neues 52-Wochen-Tief markiert hatte. Einen konkreten neuen Unternehmensimpuls gibt es bislang nicht. Damit stellt sich die Frage, ob der aktuelle Anstieg lediglich eine technische Gegenbewegung bleibt oder mehr daraus entsteht.
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Vonovia 16,89 EUR -0,25 % Baader Bank
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Aktie löst sich vom Tief

Nach dem anhaltenden Verkaufsdruck im Immobiliensektor zeigt die Vonovia-Aktie erste Erholungstendenzen. Der Abstand zum jüngsten Tief ist allerdings noch gering. Marktteilnehmer sehen den Anstieg zunächst vor allem als Gegenbewegung. Für eine nachhaltige Trendwende fehlen bislang neue fundamentale Signale.

Veveus bündelt Immobiliendienste

Operativ setzt Vonovia unterdessen auf den Ausbau seines Dienstleistungsgeschäfts. Mit Veveus hat der Konzern Anfang Oktober eine neue Marke vorgestellt, unter der Investment-, Asset-, Property- und Facility-Management gebündelt werden. Die Dienstleistungen richten sich unter anderem an institutionelle Eigentümer und Investoren. Nach Angaben des Unternehmens werden bereits rund 75.000 Wohnungen für Dritte bewirtschaftet.

JPMorgan senkt Kursziel

Von Analystenseite gab es zuletzt allerdings einen Dämpfer. JPMorgan reduzierte Anfang Oktober das Kursziel für Vonovia von 34,50 auf 26 Euro. Die Einstufung blieb gleichzeitig bei „Overweight“. Damit liegt das neue Kursziel weiterhin deutlich über dem aktuellen Aktienkurs, die Anpassung zeigt jedoch zugleich die vorsichtigere Einschätzung der Analysten.

Quartalszahlen werden entscheidend

Der nächste wichtige Termin steht bereits fest: Am 4. November veröffentlicht Vonovia die Zahlen für das dritte Quartal und den Neunmonatszeitraum 2026. Dann dürfte sich zeigen, ob der Konzern operativ die Grundlage für eine nachhaltigere Erholung der Aktie schaffen kann. Bis dahin bleibt der Bereich um das jüngste 52-Wochen-Tief eine wichtige Referenz für den weiteren Kursverlauf.

Bn-Redaktion/js
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