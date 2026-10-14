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Achterbahn in Wien

Fit-Group-Vorstand kauft im Kurssturz zu 14.10.2026, 14:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ein Führungsmitglied des Schüttorfer Anbieters von Pouches und Nahrungsergänzungsmitteln kauft 10.000 Aktien zum Tagestief von 39 Euro. Die Papiere waren an der Wiener Börse zuvor um mehr als ein Drittel abgerutscht, haben den Großteil aber wieder aufgeholt. Aktionäre reagieren mit Selbstironie und Zweifeln an der Dynamik der Rally.
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FIT GROUP 54,40 EUR +0,74 % L&S Exchange
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Mitten im Ausverkauf hat Fit-Group-Vorstand Diyar Acar zugegriffen. Am Mittwoch kaufte er an der Wiener Börse 10.000 Aktien des Unternehmens zu je 39 Euro – genau auf dem Tagestief, ein Paket im Wert von rund 390.000 Euro. Zuvor war das Papier von 61 Euro um mehr als ein Drittel eingebrochen. Inzwischen hat es den Großteil des Verlusts wieder aufgeholt; in Wien wurden zuletzt 59 Euro gezahlt. Unter Aktionären sorgt die Achterbahnfahrt für eine Mischung aus Galgenhumor und Rätselraten.

Absturz auf 39 Euro und rasche Erholung

Der Einbruch folgte auf eine steile Rally. Binnen einer Woche war die Aktie von knapp 40 Euro auf über 60 Euro geklettert, am Morgen eröffnete sie bei 61 Euro und markierte mit 62 Euro ein Hoch. Im Laufe des Vormittags rutschte sie dann bis auf 39 Euro ab, ehe Käufer das Papier binnen weniger Stunden wieder nach oben trieben.

Überrascht hat die Korrektur auf Aktionärsseite kaum jemanden – wohl aber ihr Tempo. Mehrere Anleger verweisen darauf, dass nach dem steilen Anstieg ein Rücksetzer nur eine Frage der Zeit gewesen sei; wer hoch fliege, könne eben auch tief fallen. Selbst eine bewusst klein gehaltene Position, die eine Korrektur verkraften sollte, schützte nicht vor dem Schreck, dass der Rückschlag praktisch unmittelbar nach dem Einstieg kam. Der Ton schwankt zwischen Selbstironie und Gelassenheit.

Seit dem Börsenstart mehr als verfünffacht

Hinter der Nervosität steht ein außergewöhnlicher Kurslauf. Seit dem Handelsstart am 18. Juni im Segment direct market plus der Wiener Börse hat sich der Kurs des Anbieters von Nahrungsergänzungsmitteln und koffeinhaltigen Pouches aus dem niedersächsischen Schüttorf mehr als verfünffacht – in den ersten Handelstagen kostete die Aktie noch rund 11 Euro. Ein unternehmensspezifischer Auslöser für den Einbruch am Mittwoch war zunächst nicht erkennbar; ob eine Nachricht dahinterstecke oder lediglich ein Rücksetzer, blieb auch auf Anlegerseite offen.

Die naheliegende Lesart aus Anlegersicht: Nach dem Kursfeuerwerk hätten schlicht Gewinnmitnahmen eingesetzt, und die Gegenbewegung sei von Käufern getragen worden, die auf genau diesen Rücksetzer gewartet hätten.

Das sind Gewinnmitnahmen, nicht mehr nicht weniger. Soviele haben auf den Dip gewartet und das Ding wurde mit irren Volumen wieder hoch gekauft.

@wurstbrot39 in Fit Group

Zugleich wird auf die geringe Marktbreite hingewiesen: Die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs sei zeitweise ungewöhnlich weit gewesen. In einem solchen Umfeld können bereits einzelne größere Orders kräftige Ausschläge auslösen. Die Stimmung bleibt gespalten zwischen Respekt vor der schnellen Erholung und Unbehagen über die Dynamik.

Vorstand wechselt vom Verkäufer zum Käufer

Acar selbst hat in den vergangenen Wochen auf beiden Seiten gehandelt. Am 17. September trennte er sich von 19.000 Aktien zu durchschnittlich gut 28,50 Euro. Am 6. Oktober kaufte er 10.000 Stück zu 35,80 Euro, nun folgten weitere 10.000 Stück zu 39 Euro. Geschäfte von Führungskräften in Aktien des eigenen Unternehmens sind meldepflichtig – Rückschlüsse auf die weitere Kursentwicklung lassen sich daraus nicht ableiten.

Aus Anlegersicht bleibt offen, wie weit die Rally noch vom operativen Geschäft getragen wird. Der Einwand: An Glücksspielern, die solchen Bewegungen hinterherjagten, fehle es nie – mit einer Bewertung nach fundamentalen Maßstäben habe das wenig zu tun. Zwischen dem Zukauf des Vorstands und der Sorge vor einer überhitzten Rally bleibt das Bild unter Aktionären damit uneinheitlich.

Bn-Redaktion/sb
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