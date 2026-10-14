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106 Dollar Öl

Dax trotzt Huthi-Angriff vor US-Inflationsdaten 14.10.2026, 13:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Dax hält sich trotz des teuren Öls im Plus. Rückenwind liefern Chipwerte wie Infineon sowie Brüsseler Pläne, Methanregeln zu verschieben. Entscheidend dürften nun die US-Verbraucherpreise sein: Fallen sie höher aus als erwartet, könnten Zinssorgen zurückkehren. Anleger wirken ratlos.
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Nervenprobe für Frankfurts Leitindex: Eine Huthi-Rakete trifft Aramco, Brent notiert jenseits von 100 Dollar. Trotzdem hält sich der Dax am frühen Mittwochnachmittag rund 0,3 Prozent im Plus bei gut 25.380 Punkten – bis zum Mittag hatte er sogar 0,6 Prozent auf mehr als 25.400 Punkte zugelegt. Der eigentliche Test steht mit den US-Inflationsdaten um 14.30 Uhr noch bevor, und unter Anlegern überwiegt eher Ratlosigkeit als Zuversicht.

Dax ringt mit der 21-Tage-Linie

Seit Tagen kommt der Dax kaum vom Fleck, im Zentrum steht die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend bei rund 25.313 Punkten. Am Morgen hat der Index sie erneut überwunden, wie nachhaltig das ist, bleibt offen: Ein erneutes Abrutschen darunter könnte als Zeichen gelten, dass die Richtungssuche weitergeht.

Aus Anlegersicht passt das ins Bild: Mehrere Anleger beschreiben den Handel als schwer einzuschätzen, die Woche gleiche einem Rätselraten, der Index sei weder Fisch noch Fleisch. Als Erklärung wird auf den kleinen Verfall am Freitag verwiesen – in einer solchen Woche zähle vor allem, wo der Abrechnungskurs liege. Dagegen steht der Einwand, ein kleiner Verfall wirke zur Wochenmitte noch kaum. Der Ton bleibt abwartend.

Ölpreis heizt die Zinssorgen an

Den größeren Rahmen setzt der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz im Jemen. Am Dienstagabend traf eine ballistische Rakete ein Verwaltungsgebäude von Aramco in Dhahran und löste ein begrenztes Feuer aus. Seit die Huthis im Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt haben, verschärft sich der Konflikt zusehends. Die Nordseesorte Brent kostet rund 106 Dollar je Barrel, umgerechnet rund 95 Euro.

Genau hier liegt die Verbindung zum Nachmittag: Teure Energie, vor allem Diesel, treibt die Teuerung in den USA. Für September wird mit einem Anstieg der Inflationsrate auf rund 3,6 Prozent gerechnet, nach 3,4 Prozent im August. Fielen die Daten höher aus als erwartet, könnten Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed neue Nahrung erhalten – und vor allem die zinssensiblen Technologiewerte erneut unter Druck setzen.

Auf Anlegerseite gilt der Ölpreis als der entscheidende Faktor. Immer wieder wird darauf verwiesen, dass Öl im Tagesverlauf mehrfach nach oben ausgeschlagen habe und sich auf hohem Niveau halte; die Erwartung, der Rohstoff werde teuer bleiben, ist verbreitet. Die Gegenposition: Brent könnte nach dem jüngsten Anstieg auch wieder nachgeben. Die Stimmung zu diesem Punkt bleibt angespannt.

ASML zieht Techwerte aus dem Tief

Rückenwind kommt dagegen aus dem Technologiesektor. Der niederländische Chipausrüster ASML überzeugte mit seinem Quartalsbericht und einem geplanten Kapazitätsausbau, weil er die hohe Nachfrage nicht bedienen kann. Davon profitierten auch heimische Halbleiterwerte wie Infineon, Aixtron und Elmos, die bis zum Mittag zulegten.

Unter Aktionären war die Lesart der ASML-Zahlen am frühen Morgen keineswegs einheitlich. Zunächst wurden sie als gemischt eingeordnet, die erste Reaktion der Nasdaq-Indikation wirkte gar wie auf enttäuschende Zahlen. Dem wurde entgegengehalten, es handle sich um ein klares Übertreffen der Erwartungen, der Abverkauf bei Speicherchip-Aktien sei übertrieben. Im Laufe des Vormittags erholten sich die Techwerte dann tatsächlich – die Skepsis wich vorsichtiger Erleichterung.

Brüssel verschafft Chemiewerten Luft

Zusätzliche Unterstützung kam aus Brüssel. Die EU-Kommission will Methanregeln für Importeure von Öl, Gas und Kohle wegen der Energiepreiskrise um ein Jahr auf Anfang 2028 verschieben. Der europäische Gaspreis gab daraufhin deutlich nach, Aktien energieintensiver Unternehmen etwa aus der Chemie- und Rüstungsbranche legten zu. Der MDax gewinnt knapp 0,9 Prozent auf gut 30.360 Punkte, der SDax knapp 1,5 Prozent.

Aus Aktionärssicht passt die Gelassenheit der Industriewerte allerdings nicht recht zum Umfeld.

Öl braucht anscheinend niemand mehr, Gas ist so teuer, wie lange nicht, die Industrieauslastung ist meist katastrophal, die Politik hat ausser dem Schuldenbooster auch nichts errreicht, aber die "Old-Economy" scheint völlig entspannt zu sein. VIX sinkt seit Wochen.

@immerneuling in DAX Prognose / Germany 40

Der Einwand zielt auf die Lücke zwischen Kursen und Konjunktur: Die Entlastung aus Brüssel greift erst in der Zukunft, die hohen Energiekosten belasten die Industrie dagegen schon heute. Ob der Dax seine Gewinne verteidigen kann, dürfte sich nach den US-Inflationsdaten zeigen.

Bn-Redaktion/sb
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