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Rheinmetall-Aktie legt 3 Prozent zu

Kooperation mit Nel ASA sorgt für neuen Impuls 14.10.2026, 12:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
AI MODIFIED
© AR/boersennews/ChatGPT
Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Erholung am Mittwoch fort. Nach den jüngsten Kursverlusten gewinnt der Titel rund drei Prozent und notiert wieder bei knapp 980 Euro. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 1.000 Euro erneut in den Fokus. Gleichzeitig sorgt eine geplante Kooperation mit Nel ASA für zusätzliche Aufmerksamkeit. Entscheidend dürften jedoch die kommenden Quartalszahlen werden.
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Aktie gewinnt weiter an Boden

Mit einem aktuellen Kurs von rund 976 Euro liegt Rheinmetall am Mittwoch deutlich im Plus. Bereits am Vortag hatte sich die Aktie stabilisiert. Der Titel bleibt damit zwar weit von seinem 52-Wochen-Hoch bei rund 1.947 Euro entfernt, nähert sich aber wieder der Marke von 1.000 Euro. Ob daraus eine nachhaltigere Erholung entsteht, muss sich erst noch zeigen.

Kooperation mit Nel ASA

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt eine geplante Zusammenarbeit mit Nel ASA. Die beiden Unternehmen wollen bei einem Projekt zur Energieversorgung kooperieren. Bislang handelt es sich allerdings lediglich um eine Absichtserklärung. Entsprechend bleibt abzuwarten, welche konkrete Bedeutung das Vorhaben für Rheinmetall letztlich entwickeln kann.

Quartalszahlen am 5. November

Der wichtigere Termin für die Aktie steht Anfang November an. Am 5. November veröffentlicht Rheinmetall seine Quartalszahlen. Dabei dürfte insbesondere die weitere Margenentwicklung im Fokus stehen. Das Unternehmen will die Profitabilität weiter steigern und die Marge in Richtung von 19 Prozent entwickeln. Die Zahlen könnten damit zum entscheidenden Test für die jüngste Kurserholung werden.

Analysten sehen Potenzial

Auch die Einschätzungen der Analysten liegen weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Die durchschnittlichen Kursziele bewegen sich laut den vorliegenden Schätzungen bei knapp 1.600 Euro. Damit sehen die Experten erhebliches Potenzial, wobei die große Differenz zum aktuellen Kurs zugleich zeigt, wie unterschiedlich die Erwartungen an die weitere Entwicklung sind.

1.000 Euro als nächste Hürde

Kurzfristig dürfte nun vor allem die 1.000-Euro-Marke im Mittelpunkt stehen. Gelingt der Sprung darüber, könnte sich das Chartbild weiter stabilisieren. Gleichzeitig bleibt die Aktie nach der jüngsten Schwächephase anfällig für Rückschläge. Mit den Quartalszahlen am 5. November steht ohnehin bald der nächste wichtige Belastungstest an.

Bn-Redaktion/js
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