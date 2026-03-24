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Bayer Milliarden-Deal

Millionen von Aktien wechseln den Besitzer 24.03.2026, 10:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bayer
© Symbolbild Bayer
Ein milliardenschwerer Aktienverkauf bringt Bayer erneut in den Fokus der Märkte. Gleichzeitig verschärfen externe Risiken den Druck auf den Konzern und die gesamte Branche. Die kommenden Monate könnten richtungsweisend werden.
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Bayer 37,39 EUR -2,83 % Quotrix Düsseldorf

Milliardenbewegung bei Bayer-Aktien

Ein bedeutender Investor bereitet den teilweisen Rückzug bei Bayer vor und sorgt damit für Bewegung am Markt. Rund 8,5 Millionen Aktien sollen im Rahmen einer Platzierung den Besitzer wechseln. Basierend auf dem jüngsten Schlusskurs entspricht dies einem Volumen von etwa 327 Millionen Euro. Organisiert wird der Deal von einer großen US-Bank. Der Schritt erfolgt rund drei Jahre nach dem Einstieg des Investors und wird von Marktteilnehmern genau beobachtet, da er ein Signal für die Bewertung und Zukunftsaussichten des Konzerns sein könnte.

Aktivistischer Einfluss und strategische Weichenstellungen

Der Investor hatte sich 2023 an Bayer beteiligt und maßgeblich Veränderungen im Unternehmen angestoßen. Dazu gehörte auch der Wechsel an der Unternehmensspitze, bei dem der damalige Vorstandschef abgelöst wurde. Der einflussreiche Akteur ist weiterhin im Aufsichtsrat vertreten, mit einem Mandat bis 2028. Sein Engagement steht sinnbildlich für einen aktivistischen Ansatz, der auf Veränderungen und Wertsteigerung abzielt – allerdings nicht ohne Kritik anderer Investoren.

Bayer vor entscheidendem Jahr

Für Bayer selbst markiert das Jahr eine entscheidende Phase. Der Konzern arbeitet daran, die milliardenschweren Rechtsstreitigkeiten rund um ein umstrittenes Produkt in den USA deutlich einzudämmen. Eine vorläufige Einigung über 7,25 Milliarden Dollar wurde bereits erreicht. Dennoch bleibt Unsicherheit bestehen, da eine wichtige Gerichtsentscheidung erwartet wird, die zentrale Klagegrundlagen beeinflussen könnte. Investoren richten ihren Blick daher verstärkt auf die weitere rechtliche Entwicklung.

Chemiebranche unter massivem Kostendruck

Parallel verschärft sich das Umfeld für die gesamte Branche. Steigende Energiepreise und gestörte Lieferketten belasten die Produktion erheblich. Seit Beginn eines geopolitischen Konflikts sind die europäischen Gaspreise um mehr als 50% gestiegen. Gleichzeitig kommt es zu Engpässen bei wichtigen Vorprodukten aus Asien. „Es gibt eine Spirale, die sich in die falsche Richtung dreht“, hieß es aus Branchenkreisen – ein Hinweis auf die zunehmende Dynamik der Belastungen.

Industrie warnt vor Dominoeffekten

Die Auswirkungen gehen weit über einzelne Unternehmen hinaus. Die Chemieindustrie, die rund 480.000 Menschen beschäftigt und als Schlüsselbranche gilt, sieht sich mit einer Kombination aus Kostenexplosion und sinkender Verfügbarkeit konfrontiert. Auch Arbeitnehmervertreter schlagen Alarm: „Das hat eine so massive Wirkung, dass bestehende Probleme weiter verschärft werden.“ Die Sorge wächst, dass sich daraus eine breitere Abschwächung der Industrie in Europas größter Volkswirtschaft entwickeln könnte.

Bn-Redaktion/ts
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