Bei Palantir boomt das Geschäft: Doch warum wankt das Vertrauen?

Die Palantir-Aktie notiert aktuell bei 142 EUR und zeigt sich trotz einer volatilen Marktphase erstaunlich stabil. Während der KI-Hype die Nachfrage nach datengetriebenen Plattformen weiter anheizt, verstärken politische Spannungen und ein polarisiertes Umfeld die Unsicherheit rund um das Unternehmen. Neues Momentum kommt aus dem starken Auftragswachstum – gleichzeitig wächst die Kritik an Palantirs Regierungsnähe. Zeit für eine differenzierte Analyse.
Stabile Nachfrage dank wachsender KI-Integration

Laut aktuellen Berichten erlebt Palantir eine deutlich steigende Nachfrage nach seinen KI-Lösungen – sowohl im Regierungs- als auch im Unternehmenssektor. Besonders die AIP-Plattform (Artificial Intelligence Platform) soll im Q3 über 30 % höhere Kundennachfrage verzeichnet haben, getrieben durch Unternehmen, die ihre Datenflüsse automatisieren und Entscheidungsprozesse beschleunigen möchten.

Analysten bewerten dies als strukturellen Vorteil: Anders als viele KI-Wettbewerber profitiert Palantir direkt von realen Einsatzszenarien, nicht nur von Experimentierprojekten. Die Pipeline soll laut Insidern inzwischen einen Wert von über 4,5 Mrd. USD umfassen.

Aktie hält sich trotz Tech-Selloff über Schlüsselmarken

Trotz des jüngsten KI-Selloffs unter Tech-Schwergewichten konnte sich Palantir behaupten – auch wenn der Kurs zwischenzeitlich unter den 100-Tage-Durchschnitt fiel, wie Barchart analysiert. Von dort setzte jedoch eine technische Gegenbewegung ein.

Aus charttechnischer Sicht gilt die Zone zwischen 136 und 140 EUR als entscheidender Support. Das aktuelle Niveau bei 142 EUR signalisiert eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktschwäche, allerdings bleibt die Volatilität hoch.

Politische Spannungen belasten das Sentiment

Der größte Unsicherheitsfaktor ist derzeit jedoch politischer Natur. Mehrere Artikel – u.a. von Economic Times – berichten über zunehmende Kritik an Palantirs engen Beziehungen zu Regierungsvertretern, insbesondere zu Peter Thiel und US-Vizepräsident JD Vance.

Vorwürfe: Einflussnahme auf sicherheitspolitische Programme, mögliche Interessenkonflikte innerhalb der neuen Administration und Bedenken hinsichtlich Transparenz und Datenschutz.

Insbesondere Vances frühere Investorenbeziehungen zu Palantir sorgen in Washington für wachsende politische Debatten. Einige Berater im Umfeld des Präsidenten fordern inzwischen eine „klare Distanzierung“, um Befangenheit in sicherheitsrelevanten Entscheidungen zu vermeiden.

Diese politische Dimension erzeugt ein Reputationsrisiko, das Anleger zunehmend beschäftigt – denn ein erheblicher Teil von Palantirs Umsatz stammt weiterhin aus staatlichen Verträgen.

Der Milliardenpfad – aber auch die Mahnung zur Geduld

Mehrere Analysten weisen darauf hin, dass Palantir trotz des Lärms um Politik und Datenschutz weiterhin eine langfristige Wachstumsstory verkörpert.
Ein von Meyka zitierter KI-Analyst betont, dass Palantir eines der wenigen Unternehmen sei, das „realistische Chancen auf eine Bewertung im Tillionenbereich“ habe – allerdings nur, wenn die Geschäftsentwicklung im kommerziellen Bereich weiter zweistellig wächst.

Die Erwartung: Commercial-Kunden sollen bis 2027 mehr als 50 % des Umsatzanteils ausmachen, während Regierungsumsätze stabil bleiben, aber weniger dynamisch wachsen. Damit hätte Palantir erstmals eine echte Diversifikationsbasis.

Fazit

Palantir steht inmitten einer spannenden Phase: Die fundamentalen Daten sind stark, die Nachfrage nach KI-gestützten Datenplattformen wächst und die kommerzielle Division gewinnt an Gewicht. Gleichzeitig werfen politische Kontroversen einen Schatten auf die Aktie.

Mit einem aktuellen Kurs von 142 EUR bewegt sich Palantir in einem Bereich, in dem sowohl Chancen als auch Risiken klar sichtbar sind. Für langfristige Anleger zählt nun vor allem eines: Wie gut gelingt dem Unternehmen die Balance zwischen Regierungsgeschäften, breiter Kommerzialisierung und einer Imagepflege, die Vertrauen am Markt schafft?

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
