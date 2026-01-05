Bilanzieller Rückschlag

Strategy hat für das vierte Quartal einen massiven nicht realisierten Verlust von 17,44 Mrd. USD offengelegt. Dieser Ergebniseffekt resultiert primär aus dem deutlichen Wertverfall der umfangreichen Bitcoin-Bestände des Unternehmens und markiert das bislang größte Risiko des von Michael Saylor etablierten Corporate-Treasury-Modells.
Auswirkungen der Rechnungslegung
Der massive Verlust ist eine direkte Folge der im vergangenen Jahr geänderten Bilanzierungsvorschriften. Strategy bewertet seine digitalen Bestände nun zum beizulegenden Zeitwert, wodurch jede Kursbewegung des Bitcoins unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung abgebildet wird. Im Vorjahreszeitraum lag der Nettoverlust noch bei moderaten 670,8 Mio. USD. Ein latenter Steuervorteil von rund fünf Milliarden US-Dollar konnte den aktuellen Ergebniseffekt nur teilweise abfedern.

Aktienkurs und Unternehmensbewertung
Die Skepsis gegenüber dem Geschäftsmodell spiegelt sich deutlich im Aktienkurs wider. Das Papier verlor im Jahr 2025 rund 48 % an Wert und notiert aktuell fast 70 % unter seinem Rekordhoch vom November 2024. Kritisch ist zudem, dass sich der Unternehmenswert immer stärker dem reinen Marktwert der Bitcoin-Bestände annähert. Das Verhältnis von Unternehmenswert zum Bestand (mNAV) bewegt sich nahe der Schwelle von eins, wodurch die bisherige Bewertungsprämie des Titels fast vollständig verschwunden ist.

Sicherung der Liquidität
Um Befürchtungen über erzwungene Asset-Verkäufe zur Deckung von Zins- oder Dividendenzahlungen zu zerstreuen, hat Strategy eine Liquiditätsreserve aufgebaut. Durch den Verkauf von Stammaktien verfügte das Unternehmen zum 4. Januar 2026 über liquide Mittel in Höhe von rund 2,25 Mrd. USD. Dieser Puffer soll die finanzielle Handlungsfähigkeit auch in Phasen hoher Marktvolatilität sicherstellen, ohne den Kernbestand an Kryptowährungen angreifen zu müssen.

Fortsetzung der Akquisitionsstrategie
Trotz der Milliardenverluste hält das Management an seinem Kurs fest. In der ersten Januarwoche 2026 kaufte Strategy weitere 1.286 Bitcoin für insgesamt 116 Mio. USD. Damit erhöhte sich der Gesamtbestand auf 673.783 Token. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Bitcoin über den gesamten Bestand hinweg liegt nun bei 75.026 USD. Die Entwicklung verdeutlicht die extreme Abhängigkeit des Unternehmens von der weiteren Preisentwicklung am Kryptomarkt.

Bn-Redaktion/js
