Die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech steckt seit geraumer Zeit in einem engen Handelskorridor fest. Investoren warten gespannt auf den nächsten großen Erfolg aus der Produktpipeline, da die Einnahmen aus dem COVID-Impfstoffgeschäft zur Finanzierung der ambitionierten Forschung nicht mehr ausreichen. Ein vielversprechender Kandidat zur Behandlung von Krebs weckt nun die Hoffnung auf eine Trendwende.
Hoffnungsträger aus der Pipeline
BioNTech, das sich als globales Immuntherapie-Unternehmen sieht, setzt große Hoffnungen auf seine Krebs-Therapien. Der größte Hoffnungsträger ist dabei der Antikörperkandidat BNT327, der mit einem doppelten Wirkmechanismus das Immunsystem gegen Tumore aktiviert. Die Mainzer haben bereits eine vielversprechende Partnerschaft mit einem US-Pharmakonzern geschlossen. Diese Kooperation könnte dem Unternehmen potenziell Zahlungen in Milliardenhöhe einbringen.

Solide Finanzen trotz hoher Investitionen
Obwohl BioNTech jährlich hohe Summen in Forschung und Entwicklung investiert, ist die finanzielle Basis des Unternehmens sehr solide. Die Kasse ist gut gefüllt, was die Risiken für Anleger überschaubar macht. Ein Großteil der Marktkapitalisierung des Unternehmens ist durch liquide Mittel gedeckt. Diese starke Position ermöglicht es BioNTech, die Entwicklung neuer Therapien auch ohne eine sofortige Zulassung voranzutreiben.

Aktienanalyse

Milliardengeschäft in Sicht?
Ein möglicher Zulassungsantrag für den Hoffnungsträger BNT327 wird derzeit für das kommende Jahr angestrebt. Experten sehen für den Wirkstoff das Potenzial, Milliardenumsätze zu erzielen. Sollten sich die Anzeichen für eine Zulassung verdichten, könnte dies einen erheblichen Kurssprung der Aktie auslösen. Die Analysten sind sich einig: Geduld könnte sich für Anleger in diesem Fall auszahlen.

Stimmung in der Community
Nach den jüngsten Entwicklungen ist die Stimmung in der Community geteilt. Während einige Nutzer optimistisch sind und die Rückkehr der Aktie über eine psychologisch wichtige Marke erwarten, äußern andere Bedenken. Es wird spekuliert, ob Aktienverkäufe durch die Konzernleitung den Kurs unter Druck setzen und die Volatilität weiter erhöhen könnten.

Bn-Redaktion/js
