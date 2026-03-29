BioNTech überrascht

Krebsdaten geben Hoffnung! 29.03.2026, 14:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Labor
© Symbolbild von CDC auf Unsplash
BioNTech treibt den strategischen Wandel hin zu einem Onkologie-Unternehmen voran und erzielt dabei erste vielversprechende klinische Fortschritte, insbesondere im Bereich Lungenkrebs. Gleichzeitig belasten schwache Finanzzahlen, sinkende Covid-19-Einnahmen und ein angekündigter Führungswechsel die Marktstimmung. Trotz dieser Herausforderungen zeigen reduzierte Short-Positionen und steigendes institutionelles Interesse erste Anzeichen einer möglichen Stabilisierung.
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BioNTech 74,98 EUR +0,77 % Lang & Schwarz

Klinische Fortschritte als Fundament des Strategiewechsels

Der Mainzer Biotechnologiekonzern treibt seine Transformation vom Impfstoffhersteller hin zu einem fokussierten Onkologie-Unternehmen weiter voran. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Studiendaten, die auf dem europäischen Lungenkrebskongress in Kopenhagen vorgestellt wurden. Besonders der bispezifische Antikörper BNT327 zeigte in einer chinesischen Studie erste ermutigende Anti-Tumor-Aktivitäten bei fortgeschrittenem Lungenkrebs – und das unabhängig von spezifischen Biomarkern der Patienten.

Auch das gemeinsam entwickelte Programm BNT326 konnte mit soliden Phase-2-Daten überzeugen. Diese Ergebnisse ebnen den Weg für weiterführende Kombinationsstudien und unterstreichen die strategische Ausrichtung auf innovative Therapieansätze wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate. Parallel dazu strafft das Unternehmen sein Portfolio: Die Phase-2-Studie Imcode-004 im Bereich Blasenkrebs wurde eingestellt, da sich die Behandlungsstandards in diesem Segment dynamischer entwickeln als erwartet. Unverändert ambitioniert bleibt das Ziel, bis Ende 2026 insgesamt 15 Onkologie-Programme in die entscheidende Phase 3 zu bringen.

Schwache Finanzzahlen treffen auf Führungswechsel

Während die Pipeline Fortschritte zeigt, steht das Unternehmen finanziell unter Druck. Der jüngste Quartalsbericht offenbarte einen Nettoverlust von rund 305 Millionen Euro im vierten Quartal 2025. Gleichzeitig blieb die Umsatzprognose von maximal 2,3 Milliarden Euro für das laufende Jahr deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch den angekündigten Rückzug der Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci aus ihren operativen Führungsrollen bis Jahresende. Beide wollen sich künftig auf ein neues mRNA-Projekt konzentrieren. Dieser personelle Einschnitt fällt in eine Phase, in der das Unternehmen ohnehin mit rückläufigen Einnahmen aus dem Covid-19-Geschäft ringt. Die Börse reagiert entsprechend verhalten: Mit einem Kurs von 74,70 Euro notiert die BioNTech-Aktie derzeit nur rund drei Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Marktpositionierung: Erste Signale der Stabilisierung

Trotz der angespannten Ausgangslage zeigen sich unter der Oberfläche erste Verschiebungen im Marktverhalten. Leerverkäufer haben im Laufe des März ihre Short-Positionen um nahezu 21 Prozent reduziert, sodass aktuell noch rund 3,54 Millionen Aktien auf fallende Kurse setzen. Parallel dazu haben institutionelle Investoren im vergangenen Quartal begonnen, selektiv Positionen aufzubauen.

Die kommenden Monate dürften maßgeblich von klinischen Meilensteinen geprägt sein. Für den weiteren Jahresverlauf 2026 werden wichtige Daten aus späten Studienphasen erwartet. Diese sollen zeigen, ob die Onkologie-Pipeline in der Lage ist, die sinkenden Umsätze im Impfstoffgeschäft operativ zu kompensieren und den strategischen Umbau nachhaltig zu untermauern.

Bn-Redaktion/aw
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