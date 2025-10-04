Böses Omen? Dax taumelt ins Wochenende: Allianz – Das wird nun entscheidend

Böses Omen? Dax taumelt ins Wochenende

04.10.2025, 09:17 Uhr

Nach einer furiosen Handelswoche taumelte der Dax ins Wochenende. Der gestrige Freitag (03. Oktober) brachte dem Index leichte Kursverluste. Vor dem Hintergrund der angespannten Gemengelage nutzte der eine oder andere Marktakteur die Gunst der Stunde, um vor dem Wochenende Gewinne mitzunehmen.
Der so wichtige und eigentlich für gestern angekündigte US-Arbeitsmarktbericht für September wurde aufgrund des Shutdowns der US-Bundesbehörden nicht veröffentlicht. Noch immer überwiegen die Hoffnungen hinsichtlich einer Leitzinssenkung der Fed Ende Oktober. Der FOMC der US-Notenbank tagt hierzu am 28. Oktober und 29. Oktober.

Kurzum. Der Dax verpasste es, die Handelswoche mit einem neuen Rekordhoch abzuschließen. Der etwas wacklige Wochenschluss täuscht ein wenig darüber hinweg, dass es dem Dax im Wochenverlauf gelang, die wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückzuerobern. In den letzten Handelstagen und -wochen tat sich der Dax etwas schwer damit. Insofern sollte man dem Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten etwas Positives abgewinnen; und das trotz verpasster Rekorde.

Von neuen Rekordkursen ist auch die Allianz-Aktie noch etwas entfernt. Mit dem Vorstoß über die Marke von 360 Euro konnte sie jedoch womöglich eine erste wichtige Weichenstellung in Richtung neuer Rekordhochs erzwingen. Die nächsten Tage werden nun entscheidend, denn dem Vorstoß scheint etwas die Luft auszugehen. Eine Bestandsaufnahme.

Noch immer schwebt die potenzielle Doppeltopformation über der Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV). Bislang hat sich die Formation nicht vervollständigt. Dennoch strahlt sie unverändert eine gewisse Gefahr aus. Aus charttechnischer Sicht würde ein Rücksetzer unter die Marke von 332 Euro die Formation vervollständigen. Ein Verkaufssignal könnte dann weitreichende Folgen haben. Doch noch ist es nicht soweit. Aktuell ist ein Erholungsversuch zu beobachten.

Allianz Aktienanalyse

Der Allianz-Aktie gelang es zuletzt, das Handelsgeschehen wieder über die Marke von 360 Euro zu verlagern. Die Rückeroberung des wichtigen Widerstands nahm den Druck von den 332 Euro; zumindest vorerst. Nach einem guten Start der Erholung ließ zuletzt das Momentum etwas nach. In der zweiten Wochenhälfte setzten Gewinnmitnahmen ein und machten der Allianz-Aktie zu schaffen. Dem Start in die neue Handelswoche kommt demnach eine große Bedeutung zu. Es gilt einen Rücksetzer unter die 360 Euro zu verhindern. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 340 Euro / 332 Euro gerechnet werden. Und dann könnte es eng werden. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, bedarf es eines Vorstoßes über die 380 Euro.

