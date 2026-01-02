Entscheidendes Signal:
J.P. Morgan sieht 5.000–6.000 US-Dollar Gold!!!
BYD dominiert 2025

02.01.2026, 14:54 Uhr

BYD Wagen
© Symbolbild von Tiago Ferreira auf Unsplash
BYD hat im Jahr 2025 rund 4,6 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert und damit Tesla erstmals als weltweit größten E-Auto-Hersteller überholt. Während BYD vor allem in China zulegte, kämpft Tesla mit Rückgängen bei Absatz und Wachstum. Trotz des Erfolgs steht BYD vor neuen Herausforderungen durch gestrichene Subventionen, zunehmende Konkurrenz und internationale Handelsbarrieren.
BYD 10,90 EUR +2,01 %

Verkaufszahlen 2025: BYD liefert doppelt so viele E-Autos wie Tesla

Der chinesische Autobauer BYD hat im Jahr 2025 nach eigenen Angaben rund 4,6 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert und dürfte damit den bisherigen Branchenführer Tesla als weltweit größten Hersteller von Elektroautos abgelöst haben. Von den verkauften Fahrzeugen entfielen knapp 2,3 Millionen auf reine Batterie-Elektroautos (BEV) – ein Zuwachs von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Gesamtzahl aller ausgelieferten Pkw stieg um 7,7 Prozent und entsprach damit genau dem im September nach unten korrigierten Jahresziel des Unternehmens. Trotz dieses Wachstums zeigte sich im Dezember ein rückläufiger Trend: Mit 420.398 verkauften Fahrzeugen lag der Monatsabsatz rund 18 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats. Bei den rein elektrischen Fahrzeugen fiel der Rückgang mit acht Prozent auf etwas über 190.000 Einheiten vergleichsweise moderat aus.

Tesla mit rückläufigem Wachstum – Prognose für 2025 verfehlt

Tesla steht im direkten Vergleich unter Druck. Die offiziellen Absatzzahlen für das Gesamtjahr lagen zum Redaktionszeitpunkt noch nicht vor, werden jedoch für Freitag erwartet. Der vom Unternehmen selbst veröffentlichte Analystenkonsens rechnet mit rund 422.850 ausgelieferten Fahrzeugen im vierten Quartal – ein Rückgang um etwa 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Bloomberg-Prognosen gehen im Mittel von einem Minus von elf Prozent aus. Damit dürfte Tesla im Gesamtjahr 2025 auf rund 1,6 Millionen Fahrzeuge kommen – deutlich weniger als BYD und mit rückläufiger Dynamik.

Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt im globalen Wettbewerb um die Spitzenposition im E-Automarkt. Während Tesla zuletzt unter Lieferschwierigkeiten, Nachfrageschwankungen und Preisdruck zu leiden hatte, konnte BYD seine Modellpalette stetig erweitern und insbesondere im chinesischen Markt punkten.

Gegenwind in China: Förderkürzungen und Konkurrenz belasten Ausblick

Trotz des Rekordjahres steht BYD zu Beginn von 2026 vor wachsenden Herausforderungen. Die chinesische Regierung hat angekündigt, bestimmte Kaufanreize für Elektrofahrzeuge zu reduzieren – ein Schritt, der bereits im vierten Quartal spürbare Auswirkungen auf die Verkaufszahlen hatte. Gleichzeitig wird der Wettbewerb auf dem Heimatmarkt durch eine Vielzahl neuer Modelle immer intensiver.

Hinzu kommen außenwirtschaftliche Hürden: Der Expansionskurs chinesischer Hersteller wird zunehmend durch Handelsbarrieren gebremst – vor allem in Europa und Nordamerika. Politisch motivierte Importzölle und wachsender regulatorischer Druck stellen strategische Risiken dar, die auch für einen Branchenführer wie BYD nicht leicht zu bewältigen sein dürften.

Damit rücken nicht nur Produktinnovationen, sondern auch Marktdiversifizierung und Preispolitik in den Mittelpunkt der unternehmerischen Strategie – sowohl für BYD als auch für Tesla. Das Rennen um die globale E-Auto-Führerschaft bleibt damit auch 2026 offen.

Bn-Redaktion/aw
