CATL-Minenstopp

11.08.2025, 14:56 Uhr

Bergbau
© Symbolbild von MiningWatch Portugal auf Unsplash
CATL hat den Betrieb seiner Lithiummine Jianxiawo in China wegen einer ausgelaufenen Lizenz für mindestens drei Monate eingestellt. Die Nachricht löste einen Preissprung bei Lithiumcarbonat und starke Kursgewinne bei globalen Lithiumproduzenten aus. Experten vermuten strategische Hintergründe und warnen vor möglichen Angebotsengpässen, die die Preise weiter antreiben könnten.
Contemporary Amperex Technology Limited (H) 45,70 EUR +2,12 % Lang & Schwarz

Unerwarteter Produktionsstopp sorgt für Preissprung

Der weltgrößte Batteriehersteller CATL hat den Betrieb seiner Lithiummine Jianxiawo in der chinesischen Provinz Jiangxi vorübergehend eingestellt. Die Schließung, die laut Bloomberg mindestens drei Monate dauern soll, erfolgte nach dem Auslaufen der Bergbaulizenz am 9. August. Die Mine gilt als größte in Chinas Lithium-Zentrum Yichun und trägt nach Schätzungen der Bank of America rund sechs Prozent zur weltweiten Lithiumproduktion bei. Die Nachricht ließ die Preise für Lithiumcarbonat an der Guangzhou Futures Exchange um das Tageslimit von acht Prozent auf 80.560 Yuan pro Tonne steigen.

Kurssprung bei Lithiumproduzenten weltweit

Anleger spekulieren, dass Chinas Regierung im Rahmen ihrer „Anti-Involutions“-Kampagne gegen Überkapazitäten weitere Minen stilllegen könnte. Entsprechend stark reagierten Lithiumaktien: Tianqi Lithium legte in Hongkong um bis zu 19 Prozent zu, Ganfeng Lithium um 21 Prozent. Auch australische Produzenten profitierten deutlich – Liontown Resources stiegen um 25 Prozent, Pilbara Minerals um 17 Prozent. Marktbeobachter wie Matty Zhao von der Bank of America erwarten kurzfristig „einen sehr starken Anstieg des Lithiumpreises“. CATL selbst erklärte, man arbeite an einer Verlängerung der Bergbaulizenz und sehe derzeit „keine nennenswerten Auswirkungen auf die Batterieproduktion“.

Strategische Hintergründe und mögliche Engpässe

Experten diskutieren, ob der Schritt Teil einer strategischen Neuordnung ist. Citigroup-Analysten sehen darin ein Signal, dass Lithium künftig „auf angemessene und vorschriftsmäßige Weise abgebaut“ werden soll. In der Region sollen Behörden zudem acht weitere Bergbauunternehmen zu einer umfassenden Prüfung ihrer Reserven aufgefordert haben.

Trotz eines aktuellen Überangebots – verstärkt durch eine abgeschwächte E-Auto-Nachfrage und den Wegfall von US-Subventionen unter Präsident Trump – könnte eine Ausweitung der Beschränkungen das Angebot deutlich verknappen. Analyst Zhang Weixin warnt, dass dies „den Lithiumpreis noch weiter steigen lassen“ könnte und so den Markt nachhaltig in Bewegung bringt.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
