Cisco Systems startet nach Zahlen durch: Aktie vor Befreiungsschlag. Die nächsten Kursziele

Cisco Systems mit bärenstarken Q3-Daten

Cisco Systems legte am Mittwoch (14. Mai, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 3. Quartal seines Geschäftsjahres 2025 vor. Das Unternehmen berichtete dabei über den 3-Monats-Zeitraum zum 26. April 2025.

Cisco Systems veröffentlichte einen Umsatz in Höhe von 14,149 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 3. Quartal des Fiskaljahres 2024 ein überraschend deutliches Plus von 11 Prozent. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Umsatz auf 12,702 Mrd. US-Dollar. Der Netzwerkspezialist gab den Gewinn (GAAP) mit 2,491 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,62 US-Dollar) an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum erzielte Cisco Systems einen Gewinn in Höhe von 1,886 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,46 US-Dollar). Cisco Systems beeindruckte mit der Gewinnentwicklung.

Der Konzern wies den um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) mit 3,831 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,96 US-Dollar) aus. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum vermeldete Cisco Systems einen bereinigten Gewinn in Höhe von 3,553 Mrd. US-Dollar. Das entsprach einem EPS in Höhe von 0,88 US-Dollar.

Starke Prognose für Q4 / 2025 und gesamtes Fiskaljahr 2025

Für das laufende 4. Quartal des Fiskaljahres 2025 prognostiziert Cisco Systems einen Umsatz in einer Spanne von 14,5 Mrd. US-Dollar bis 14,7 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird zwischen 0,96 US-Dollar und 0,98 US-Dollar liegend erwartet. Für das gesamte Fiskaljahr 2025 rechnet Cisco Systems nunmehr mit einem Umsatz in Höhe von 56,5 Mrd. US-Dollar bis 56,7 Mrd. US-Dollar und einem EPS (non-GAAP) in Höhe von 3,77 US-Dollar und 3,79 US-Dollar.

Fazit

Cisco Systems beeindruckte mit den Q3-Daten und der nach oben angepassten Prognose. Die Aktie (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS) ging daraufhin steil. Aktuell steht der markante Widerstand um 65 US-Dollar, der in Verbindung mit dem markanten 52-Wochen-Hoch das zentrale Widerstandscluster bildet, im Fokus. Sollte es Cisco Systems gelingen, die 67,2 US-Dollar (52-Wochen-Hoch) zu knacken, wäre der Weg auf der Oberseite frei. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Sollte es unter die 60 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung notwendig.