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Commerzbank

UniCredit greift nach der Macht 13.11.2026, 11:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Commerzbank: UniCredit greift nach der Macht
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© KI-gestütztes Symbolbild
Der Übernahmekampf um die Commerzbank steht vor einer entscheidenden Woche. Die italienische Großbank UniCredit könnte bereits am Montag grünes Licht aus Brüssel erhalten und damit ihrem Ziel, die Kontrolle über den DAX-Konzern zu übernehmen, deutlich näherkommen. Besonders brisant: Trotz des Widerstands der Bundesregierung will UniCredit-Chef Andrea Orcel seine Pläne offenbar schneller umsetzen als ursprünglich vorgesehen.
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EU-Entscheidung rückt näher

Am 16. November läuft die Frist für die kartellrechtliche Prüfung der geplanten Übernahme durch die Europäische Kommission ab. Medienberichten zufolge könnte UniCredit eine Genehmigung ohne zusätzliche Auflagen erhalten. Die Europäische Zentralbank hatte bereits im Oktober zugestimmt, dass die italienische Bank ihre Beteiligung über die bisherige Grenze von 30 Prozent hinaus erhöhen darf. Damit könnte eine der letzten großen regulatorischen Hürden fallen.

UniCredit will das Tempo erhöhen

UniCredit-Chef Andrea Orcel verfolgt ehrgeizige Pläne. Die italienische Großbank hat sich über ihr Übernahmeangebot bereits Zugriff auf knapp 50 Prozent der Commerzbank-Aktien gesichert. Nach Abschluss der erforderlichen Genehmigungen will Orcel die Kontrolle übernehmen und Anfang 2027 eine neue Führungsstruktur etablieren. Auch ein Zusammenschluss mit der Münchner HypoVereinsbank könnte deutlich früher erfolgen als bisher geplant.

Bundesregierung kämpft um Einfluss

Für zusätzliche Spannung sorgt der anhaltende Konflikt mit der Bundesregierung. Der deutsche Staat hält weiterhin rund 13 Prozent an der Commerzbank und lehnt eine Übernahme gegen den Willen des Unternehmens ab. Besonders umstritten ist die künftige Besetzung des Aufsichtsrats. Während Berlin seinen Einfluss bewahren möchte, strebt UniCredit eine stärkere Kontrolle über die Unternehmensführung an. Daraus könnte sich ein langwieriger Machtkampf entwickeln.

Rekordgewinn stärkt die Commerzbank

Operativ präsentiert sich die Commerzbank weiterhin in guter Verfassung. In den ersten neun Monaten des Jahres steigerte das Institut seinen Nettogewinn um rund 40 Prozent auf etwa 2,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte mit rund vier Milliarden Euro ebenfalls einen neuen Höchststand. Die starken Zahlen unterstreichen, warum die Frankfurter Bank für UniCredit so interessant ist. Gleichzeitig stärken sie die Argumente derjenigen, die eine eigenständige Zukunft bevorzugen.

Commerzbank-Aktie vor entscheidender Woche

An der Börse wird die Entwicklung aufmerksam verfolgt. Am Freitagvormittag notierte die Commerzbank-Aktie bei rund 40 Euro und damit nur leicht über dem Vortagesschluss. Vom bisherigen Jahreshoch bei rund 43 Euro hat sich das Papier etwas entfernt. Nun dürfte vor allem die erwartete Entscheidung aus Brüssel die weitere Richtung bestimmen. Für Anleger bleibt die Situation spannend: Eine Genehmigung könnte den Übernahmepoker beschleunigen, während neue politische Auseinandersetzungen für zusätzliche Unsicherheit sorgen könnten.

 
Bn-Redaktion/lh
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