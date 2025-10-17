Continental rollt stark ins vierte Quartal: Deutsche Bank sieht „Kaufchance“

Continental rollt stark ins vierte Quartal

17.10.2025, 20:08 Uhr

Die Aktie von Continental notiert aktuell bei 60,88 EUR und zeigt nach einer Reihe positiver Quartalszahlen wieder Aufwärtstendenz. Der Automobilzulieferer aus Hannover, der zu den größten Reifen- und Elektronikherstellern weltweit zählt, übertraf mit seinen vorläufigen Q3-Zahlen die Erwartungen der Analysten. Trotz steigender Rohstoffpreise und eines kleineren Rückrufs im Reifensegment gelang es dem Konzern, Umsatz und Marge zu stabilisieren – ein wichtiges Signal für Anleger, die nach den schwierigen Jahren 2022 und 2023 wieder Vertrauen schöpfen.
Q3-Ergebnisse übertreffen Prognosen

Continental meldete laut vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 10,9 Milliarden Euro für das dritte Quartal 2025 – leicht über den Markterwartungen von 10,7 Milliarden Euro. Besonders positiv fiel die operative Marge (EBIT) mit 6,7 % aus, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 5,3 % bedeutet.
Haupttreiber war das Geschäftsfeld Tires, das von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Premium- und Ersatzreifen profitierte. Auch das Segment Automotive konnte dank höherer Elektronik- und Sensorikumsätze zulegen.

Laut dem Bericht der Manila Times zeigte sich Continental vor allem in Nordamerika und Asien robust. Der Umsatz dort stieg um 8 %, während Europa stagnierte. Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose und erwartet für 2025 weiterhin einen Gesamtumsatz zwischen 44 und 46 Milliarden Euro bei einer EBIT-Marge von 6,5 bis 7 %.

Rückruf mit begrenztem Schaden

Kurz nach Veröffentlichung der Zahlen musste Continental allerdings einen Rückruf von rund 7.000 Reifen melden. Grund: potenzielle Ablösungen der Lauffläche bei bestimmten Serienmodellen. Das Problem betrifft überwiegend Nutzfahrzeugreifen, die in Nordamerika ausgeliefert wurden.
Das Unternehmen reagierte schnell, rief die betroffenen Produkte freiwillig zurück und schätzte die Kosten auf unter 10 Millionen Euro – eine Summe, die die Bilanz kaum belastet. Analysten werten das Krisenmanagement als professionell und verweisen darauf, dass es keine Sicherheitsvorfälle gegeben habe.

Analysten optimistisch – Aktie im Aufwind

Die positive Entwicklung blieb an der Börse nicht unbemerkt. Nach Bekanntgabe der Zahlen stieg die Continental-Aktie um 8 % auf aktuell 60,88 EUR. Die Deutsche Bank hob ihr Rating von „Halten“ auf „Kaufen“ an und nannte ein Kursziel von 70 EUR. Begründung: „Starke Performance im Reifensegment, solide Bilanz und stabile Margenentwicklung.“

Auch wird betont, dass Continentals Geschäft von der Erholung des globalen Ersatzteilmarkts und der Nachfrage nach Elektrofahrzeugkomponenten profitiert. Das Unternehmen ist führend bei Sensorik- und Fahrerassistenzsystemen, die künftig in automatisierten Fahrzeugen eine Schlüsselrolle spielen werden.

Herausforderungen bleiben

Trotz der positiven Trends kämpft Continental weiter mit Kostendruck durch Energiepreise und Löhne. Die langfristige Herausforderung bleibt der technologische Wandel: Der Übergang von mechanischer hin zu softwaregetriebener Fahrzeugtechnik verlangt hohe Investitionen. Das Unternehmen hat seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung im laufenden Jahr um 12 % auf 3,5 Milliarden Euro erhöht, um im Wettbewerb mit Zulieferern wie Bosch oder ZF mitzuhalten.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht spürbarer Optimismus, aber auch Realismus.
Ein Nutzer schreibt: „Endlich wieder solide Zahlen. Der Laden läuft.“
Ein anderer warnt: „Conti ist keine Wachstumsrakete, aber unterbewertet.“
Mehrere Anleger loben die Kursreaktion, sehen aber noch Potenzial: „Wenn sie die Marge über 7 % bekommen, sehe ich 80 Euro.“
Die Stimmung: positiv-nüchtern – Continental gilt wieder als verlässlicher Industriewert, nicht als spekulativer Hoffnungsträger.

Fazit

Mit einem Kurs von 60,88 EUR zeigt Continental, dass sich Stabilität und Innovation in der Autozulieferbranche nicht ausschließen.
Solide Q3-Zahlen, eine starke Reifensparte und ein diszipliniertes Kostenmanagement geben Rückenwind.
Zwar bleibt der Konzern anfällig für zyklische Schwankungen, doch mit wachsender E-Mobilität, digitalisierten Fahrzeugplattformen und globaler Präsenz besitzt Continental wieder das Profil eines stillen, aber kraftvollen Turnaround-Kandidaten.

Bn-Redaktion/pl

