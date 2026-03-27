Geologische Rarität, starke Zahlen
Steht hier die Neubewertung bevor?
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CTS Eventim-Aktie bricht massiv ein

26% Kurssturz trotz historischem Umsatzrekord 27.03.2026, 17:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Eventim
© Foto von Yvette de Wit auf Unsplash
Ein tiefer Fall am deutschen Aktienmarkt: Der Ticketvermarkter CTS Eventim erlebt am Freitag einen beispiellosen Ausverkauf. Mit einem Minus von 26,14 % notiert das Papier im späten Handel an der L&S Exchange nur noch bei 49,76 Euro. Damit verliert das Unternehmen allein an diesem Handelstag rund 17,62 Euro an Wert pro Aktie. Der Grund für die heftige Reaktion ist ein Paradoxon: Während das vergangene Jahr operativ glänzend verlief, schürt die Prognose für die Zukunft massive Zweifel unter den Investoren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
CTS Eventim 49,00 EUR -27,27 % Baader Bank

Die nackten Zahlen: Erstmals über 3 Milliarden Euro Umsatz
Operativ lieferte CTS Eventim eigentlich ein Rekordjahr ab. Erstmals in der Unternehmensgeschichte wurde die Umsatzschwelle von 3 Milliarden Euro geknackt:

Konzernumsatz 2025: 3,079 Milliarden Euro (Markterwartung: 2,984 Mrd. Euro)

Bereinigtes EBITDA: 584 Millionen Euro (Markterwartung: 572 Mio. Euro)

Dividende: 1,44 Euro je Aktie (Vorschlag für die Hauptversammlung am 27. Mai)

Trotz dieser starken Kennzahlen und eines überzeugenden Schlussquartals fokussieren sich Anleger fast ausschließlich auf die Ziele für 2026. Das Management stellte lediglich einen „Anstieg“ bei Umsatz und EBITDA in Aussicht, was vielen Marktteilnehmern angesichts der bisherigen Wachstumsraten zu vage und konservativ erscheint.

Strukturelle Veränderungen belasten das Sentiment
Ein wesentlicher Faktor für den heutigen Kurssturz ist das Auslaufen eines langfristigen, strukturell bedeutenden Ticketvertrags. Analysten von JPMorgan weisen darauf hin, dass dies zu einer Ertragsveränderung führen könnte, die in den aktuellen Schätzungen des Marktes noch nicht vollständig abgebildet ist. Es wird erwartet, dass die Konsensprognosen für das laufende Jahr nun im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich nach unten korrigiert werden müssen.

Analystenreaktionen: Kurszielkürzungen trotz Kaufempfehlung
Während die Stimmung auf dem Parkett am Tiefpunkt ist, bleiben einige Analysten grundsätzlich bei ihrer positiven Grundhaltung, schrauben jedoch die Erwartungen zurück. Bernstein-Analystin Annick Maas kürzte ihr Kursziel nach den Nachrichten auf 94 Euro, belässt die Einstufung jedoch auf „Outperform“. Dennoch herrscht am Markt Einigkeit, dass die Aktie durch den Wegfall des Großvertrags und die unscharfe Guidance vorerst technisch schwer angeschlagen ist.

Fazit für Anleger
Mit dem Fall unter die Marke von 50 Euro hat die CTS Eventim-Aktie am Freitag ein deutliches Verkaufssignal generiert. Der heutige Einbruch um mehr als ein Viertel des Börsenwerts zeigt, dass die Marktteilnehmer den künftigen Ertragspfad nach dem Vertragsende kritisch hinterfragen. Eine Stabilisierung ist erst zu erwarten, wenn das Unternehmen auf dem Kapitalmarkttag im September konkretere Details zur mittelfristigen Strategie liefert.

Bn-Redaktion/js
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